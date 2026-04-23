Revirtiendo un trámite y un resultado que había comenzado complicado y en desventaja, la reserva de Unión mostró carácter y pasajes de muy buen juego para dar vuelta el marcador y terminar derrotando 3 a 1 a Colón en condición de local en una nueva edición del clásico santafesino.
Trionfini: "Este equipo tiene personalidad y se agranda en las bravas"
El entrenador de la reserva tatengue destacó el carácter y el rendimiento de su equipo tras derrotar 3 a 1 a Colón en el 15 de Abril. “Sabíamos que el rival nos iba a esperar y el compromiso iba a ser nuestro” agregó. El goleador Nazareno Fazzi valoró la actuación de sus compañeros y aseguró: “Estamos cerca de Primera pero no hay que volverse locos”.
Ante un buen marco de público que se dio cita este miércoles por la tarde en el 15 de Abril, el equipo de Trionfini terminó justificando un triunfo clave tanto desde lo matemático como para la confianza de los chicos de cara al tramo final del Apertura de la Copa Proyección.
Finalizado el encuentro y en zona mixta, fue el propio entrenador de Unión el que hizo un balance del rendimiento de sus dirigidos, destacando la madurez y el esfuerzo que supieron combinar para revertir el resultado y terminar festejando ante el rival de toda la vida.
En primera instancia, el DT de la reserva tatengue expresó: “Me voy muy contento porque eran tres puntos que nosotros necesitábamos para el objetivo que es clasificar en un torneo más difícil que el anterior porque entran solamente cuatro”.
Yendo sobre el trabajo que desarrollaron sus jugadores en el derby, Trionfini comentó: “Muy contento también por la forma, porque los partidos se pueden ganar de muchas maneras es evidente que este tipo de partidos hay que ganarlo como sea. También pienso que te da satisfacción cuando se gana de esta manera porque el equipo no solamente venció, sino que yo creo que convenció".
"El equipo tuvo la pelota todo el tiempo, fue claro dominador y creo que poca gente puede decir que no fuimos justos ganadores y esa es la manera que a uno le gusta ganar”, agregó.
"Estuvimos a la altura"
Siguiendo por esta línea, el entrenador rojiblanco subrayó: “En este tipo de partidos con un medio a cero arriba uno se va contento, pero creo que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias y ellos mismos estuvieron a la altura del nivel que sabemos que tienen y que uno le ve todos los días”.
Siendo consultado por el plan de partido que habían diagramado en la previa del clásico, Alejandro Trionfini explicó: “Sabíamos que nos iban a dar la pelota, que los espacios los íbamos a tener que encontrar nosotros y que los problemas los podíamos llegar a tener si perdíamos la pelota en zonas que no había que perderla".
"Justamente eso fue lo que pasó en el gol de Colón, mucho mérito del rival, pero creo que a partir de ahí apareció la personalidad del equipo para darlo vuelta”, completó.
Sobre la dificultad que representa en esta clase de partidos dar vuelta un resultado con la contundencia que lo hizo Unión, el entrenador reflexionó: “No es la primera vez que este equipo va perdiendo en lo que va del torneo. Este es un equipo que tiene mucha personalidad y sobre todo que se agranda en la brava que es lo más importante”
En otro tramo de la charla con los medios en el post partido, Trionfini destacó la labor de Nazareno Fazzi, el sorpresivo goleador que tuvo Unión en el derby: “Le tocó hoy llegar a la oportunidad de gol pero este es un equipo que tiene gol en varios de sus defensores".
"Trabajamos mucho esto, tratamos de que los chicos jueguen, porque también creo que es la manera que ellos se luzcan pero sin arriesgar sabiendo que tienen que ir a Primera División y tienen que minimizar las chances de error”, señaló el DT.
“Hoy tuvimos un error que nos costó un gol y eso es algo para corregir pero sin sacarle la libertad para jugar, porque forma parte de la toma de decisiones y ese es un terreno donde los entrenadores no tenemos que meterle”, agregó.
En el final de la charla, y ante la consulta respecto de las metas trazadas para lo que viene, Alejandro Trionfini fue contundente y respondió que “el objetivo es que Leo Madelon me saque 11 jugadores y que yo tenga que armar un equipo nuevo. Sinceramente, esa es la meta".
"Después nosotros nos fijamos objetivos numéricos para tratar de estar lo más cerca posible de la clasificación. Nosotros queremos estar entre los 4 porque la realidad marca que si queremos jugadores que lleguen a primera división tienen que destacarse en el plano nacional”, profundizó.
Sobre esto último, el DT de la reserva tatengue reveló: “Para mí destacarse en el plano nacional es superar rivales, y superar rivales es tratar de ganar partidos. Los chicos tienen que saber defender o dar vuelta un resultado, tienen que saber jugar cuando las papas queman, como pasó hoy, y tienen que ser jugadores confiables para el entrenador de primera. El objetivo puntual es ese”.
El goleador inesperado
Ganándose un lugar casi indiscutido en el plantel de reserva de esta temporada tras la salida de Enzo Rubio al fútbol de Ecuador, el lateral derecho Nazareno Fazzi tuvo una tarde consagratoria en el clásico de este miércoles. Jugando de 4, se anotó con dos goles y una asistencia siendo así la gran figura del triunfo tatengue sobre Colón por 3 tantos contra 1 y en el 15 de Abril.
Al término del encuentro, el futbolista compartió las sensaciones de una jornada que será inolvidable y que puede marcar un punto de inflexión en la carrera deportiva que está iniciando. Sobre lo ocurrido en el derby, Nazareno comentó: “Por suerte se dio lo que buscamos y lo que trabajamos durante toda la semana pensando en el partido".
"Es muy lindo sumar a tres para volver a meternos en la pelea de arriba. En lo personal estoy feliz, siempre que se puede alguien de la familia viene igual que mis amigos y se los dediqué porque sin ellos no podría haber llegado hasta acá”, indicó el juvenil.
“Sinceramente cuando hice el primer gol no sabía cómo festejarlo, fue un desahogo importante. Yo lo tomo como un premio a todo el esfuerzo que vengo haciendo en el día a día y la verdad me voy muy contento”, agregó.
Consultado sobre el proceso de preparación para un partido con la trascendencia que tiene el clásico santafesino, Fazzi reveló: “De parte del cuerpo técnico se trabajó como una semana normal, tranquila, como un partido más. No se puntualizó el rival en sí, sino que siempre se habló como si fuera un partido más. Alejandro nos llevó tranquilidad desde el primer minuto de la semana”.
En otro tramo de la charla, y respecto de la importancia que tiene este triunfo de cara a la recta final del Apertura, el goleador del derby explicó que “anímicamente sirve mucho para el grupo pero lo más importante es que sumamos de a tres, no importa el rival. Tenemos claro que hay que sumar, sumar y sumar para meterse en la pelea de arriba”.