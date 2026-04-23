Las voces rojiblancas tras las victoria en el clásico

Trionfini: "Este equipo tiene personalidad y se agranda en las bravas"

El entrenador de la reserva tatengue destacó el carácter y el rendimiento de su equipo tras derrotar 3 a 1 a Colón en el 15 de Abril. “Sabíamos que el rival nos iba a esperar y el compromiso iba a ser nuestro” agregó. El goleador Nazareno Fazzi valoró la actuación de sus compañeros y aseguró: “Estamos cerca de Primera pero no hay que volverse locos”.