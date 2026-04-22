Los de Liniers querían jugar el domingo pero...

Vélez-Unión no se mueve del lunes por “culpa” de Colapinto

Por lo que trascendió, el Tate le había dado el visto bueno a los de Liniers para jugar 24 horas antes pero finalmente Seguridad de CABA dijo que no. ¿El motivo?: la exhibición de Franco Colapinto en Palermo.