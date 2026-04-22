La Liga Profesional de Fútbol confirmó hace algunas horas días, horarios y árbitros, quedando fijo (a pesar de los trascendidos) el cruce Vélez Sarsfield-Unión para el lunes 27 de abril a las 18.45 en el estadio José Amalfitani. De yapa, la Afa confirmó las autoridades.
Vélez-Unión no se mueve del lunes por “culpa” de Colapinto
Por lo que trascendió, el Tate le había dado el visto bueno a los de Liniers para jugar 24 horas antes pero finalmente Seguridad de CABA dijo que no. ¿El motivo?: la exhibición de Franco Colapinto en Palermo.
Para Vélez-Unión, este lunes a las 18.45 por la Zona A (TNT Sports), el árbitro será Sebastián Martínez; Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo; Árbitro asistente 2: Erik Grunmann; Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez; VAR: Andrés Merlos; AVAR: Gisella Bosso.
En Liniers, pero el lunes 27 a las 18.45
En cuanto a la posibilidad de cambiar día y horario del cruce del “Fortín” contra el “Tate” de Madelón, el mismo no avanzó, a pesar de la muy buena voluntad del cuerpo técnico del Tate y de la dirigencia.
Como se sabe, luego de igualar ante San Lorenzo, Vélez elevó un pedido formal a la Liga Profesional para modificar el día del encuentro ante Unión, válido por la Fecha 16 del Torneo Apertura, de modificar a disputarse el lunes 27 a las 18.45.
“El “Fortín” pidió adelantar el compromiso al domingo 26 en el mismo horario para tener un día más de descanso antes del cruce por Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro del jueves 30 en el Estadio Ciudad de Caseros”, asegura Doble Amarilla.
Pese a tener el aval del “Tatengue”, el pedido del conjunto de Liniers fue rechazado por Comité de Seguridad de CABA, ya que el mismo día está prevista la exhibición de Franco Colapinto en Palermo.
El evento del pilarense genera un importante despliegue policial y de seguridad en diferentes sectores de la ciudad. Por dicho motivo no se programó ningún compromiso de Liga Profesional en la Ciudad para mencionado día.
De esta manera, Vélez deberá apelar a la rotación para afrontar ambas competencias y esperar un guiño de la “LPF” para el cruce con Newell's y evitar jugar tres encuentros en un lapso de seis días.
El "no" de CABA por el ídolo de F1
Tal como lo informa El Litoral, con su enviada especial Mariela Pallero, “el piloto argentino Franco Colapinto será el gran protagonista de un evento sin precedentes este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando acelere un monoplaza de Fórmula 1 por las calles del barrio de Palermo, en el marco de un roadshow que marcará el regreso de la máxima categoría al ámbito porteño después de 14 años.
"La exhibición se desarrollará sobre un circuito callejero montado en la zona de avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, con extensión hacia sectores de avenida Sarmiento.
“Allí, el joven piloto argentino realizará distintas salidas a pista a lo largo de la jornada, en una actividad que combina espectáculo, cercanía con el público y promoción del automovilismo internacional.
La primera aparición en pista está prevista para las 12.45, cuando Colapinto manejará un Lotus E20 con motor Renault V8, unidad correspondiente a la temporada 2012 de Fórmula 1.
En consecuencia, con el “no” del Comité de Seguridad de CABA, así quedó la agenda de Vélez?: Fecha 16 - Torneo Apertura vs Unión - Estadio José Amalfitani - Lunes 27/4 – 18:45; 32avos de Final - Copa Argentina vs Gimnasia y Tiro - Estadio Ciudad de Caseros - Jueves 30/4 – 21:15; Fecha 9 - Torneo Apertura vs Newell's - Estadio José Amalfitani - Domingo 3/5 (a definir) - 19:45 (a definir).