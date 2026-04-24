Los temas tatengues

Unión: Palavecino o Colazo, la molestia de Cuello y la lesión de Fernando Díaz

Habría una sola modificación para jugar el lunes ante Vélez, siempre que Cuello esté apto para jugar; en mayo con Independiente por Copa Argentina y la rotura de cruzados del defensor paraguayo que Unión compró y cedió a préstamo a Nacional de ese país. Nueva reunión de Encuentro Unionista.