Si bien hay resultados que lo favorecen (por ejemplo la derrota por goleada de Defensa y Justicia ante Boca), Unión sabe que tiene que aportar su granito de arena y esto es conseguir una cosecha positiva en el partido del lunes ante Vélez, que ya está clasificado y que el jueves jugará por Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta.
Unión: Palavecino o Colazo, la molestia de Cuello y la lesión de Fernando Díaz
Habría una sola modificación para jugar el lunes ante Vélez, siempre que Cuello esté apto para jugar; en mayo con Independiente por Copa Argentina y la rotura de cruzados del defensor paraguayo que Unión compró y cedió a préstamo a Nacional de ese país. Nueva reunión de Encuentro Unionista.
Leo Madelón no pasó una buena semana. Pero no fue por la derrota ante Newell’s, solamente, sino por un problema de salud que lo obligó a hacer reposo. Ya empezó a sentirse mal el día del partido con Sportivo Guadalupe (movió a los suplentes y fue victoria por 5 a 0) y debió cuidarse en los días posteriores, luego de haber estado el lunes en Buenos Aires para ver en acción a Vélez ante San Lorenzo.
A propósito, Leo volvió al club que lo vio nacer futbolísticamente y se encontró con significativas muestras de afecto y reconocimiento. La gente todavía recuerda aquel equipo de “Los Camboyanos”, en épocas tan complicadas como las actuales en San Lorenzo, cuando Madelón era uno de los integrantes en un mediocampo que compartía, entre otros, con Siviski, Giunta, Rifourcat y Ortega Sánchez. Ese equipo llegó a jugar Copa Libertadores en el 88 y Leo era una de las figuras. Después dirigió a San Lorenzo, pero la gente lo tiene en la memoria como jugador en Boedo, antes de iniciar su larga carrera como entrenador, que empezó hace casi 30 años y lo llevó a dirigir casi 650 partidos en total.
Un solo cambio para el lunes
¿El equipo para el lunes? En la práctica, el único cambio fue el ingreso de Palavecino por Estigarribia, que llegó a las cinco amarillas. El esquema fue un 4-4-1-1, con Palavecino suelto por detrás de Tarragona, algo parecido a lo que hizo en el segundo tiempo ante Newell’s, cuando le tocó entrar y lo hizo con un aceptable nivel. La segunda opción es mantener el 4-4-2 y en ese caso iría Colazo en reemplazo de Estigarribia, al que se le “abrió el arco” en los últimos partidos.
¿Cuáles son los “pro” y los contra? Con Palavecino, el equipo tendría más juego interno, pero si repite algo que hace bien pero en lo que insiste demasiado, como es el juego por afuera y los centros al corazón del área, no tendría la imprescindible referencia de buen cabeceador como Estigarribia y perdería presencia. Si juega Colazo, no faltaría esa presencia ofensiva, porque es un delantero de área, aunque con menos capacidad para ese juego que el que le daría Palavecino.
Hay un detalle que debe tenerse en cuenta también: Cuello viene con una molestia en la zona del pubis (pubalgia) que a veces lo deja entrenarse sin problemas y a veces no. Habrá que esperar el momento del partido para ver si está en las mejores condiciones para que pueda jugar. Hoy es un jugador que se ha ganado el lugar en un equipo que prácticamente tiene solo los retoques obligados por lesiones (muy pocas en los titulares) o sanciones.
El partido con Talleres y la Copa Argentina
A Unión le queda el encuentro del lunes con Vélez y luego deberá recibir la visita de Talleres de Córdoba. ¿Cuándo se jugará este partido?, no se sabe. Lo ideal sería que los partidos que definen cosas en ambas zonas, se jueguen a la misma hora, pero en el fútbol argentino, esto último también se torna impredecible. Basta con mirar lo ocurrido el año pasado, cuando Estudiantes jugó un sábado su último partido con Argentinos Juniors, pero luego debió esperar varios resultados de cotejos que se jugaron a posteriori. Uno de ellos fue el de Belgrano, que estaba en condiciones de despojarlo del octavo lugar y jugó con Unión un lunes, cerrando la fecha. ¿Cuál fue el final de la historia?, Estudiantes entró en los play off gracias a todos los resultados que se dieron después de su propio partido, hasta Unión le dio una “manito” y el “Pincha” fue el campeón del torneo.
¿Y Copa Argentina? Si bien Unión tiene la mente puesta en la clasificación en este torneo, también tiene que pensar en la Copa Argentina, ya que en la instancia de 16avos de final le tocará jugar contra Independiente (y si lo supera, contra el ganador de Talleres-Atlético Tucumán).
Hay fuertes indicios de que el partido se jugaría en cancha de Newell’s. En cuanto a la fecha, no está definida pero hay algunas tentativas y son todas en el mes de mayo. No es fácil para los clubes, ya que aquellos que vayan quedando eliminados, seguramente le darán licencia a los jugadores para luego iniciar con la pretemporada. Este receso de invierno que se avecina será complicado y largo, pues se juega el Mundial y no habrá fútbol hasta principios de agosto. Algunos equipos quedarán parados tres meses.
Díaz, Cardozo y Encuentro Unionista
Una mala noticia, aunque lo afecte a Unión de manera indirecta, es la rotura de ligamentos cruzados sufrida por Fernando Díaz. Muchos hinchas se preguntarán quién es, porque no ha tenido la chance de debutar en Primera. Se trata de un defensor zurdo que llegó proveniente de Sol de América de Paraguay en el mercado de invierno del año pasado y por el que Unión compró la mitad de su ficha en 280 mil dólares.
Díaz no tuvo la posibilidad de jugar y Unión decidió prestarlo a Nacional de Montevideo por todo el 2026 (tiene contrato con Unión hasta diciembre de 2028). El jugador se lesionó y ahora deberá encarar, operación mediante, todo el período de recuperación que seguramente lo marginará de la competencia hasta que finalice el vínculo a préstamo con el club paraguayo.
Por último, mientras en Córdoba se dice que Belgrano envió una propuesta a Unión para hacer uso de la opción de Thiago Cardozo, en el club desmienten que haya llegado algo de manera formal. Unión lo cedió a préstamo, a mediados del año pasado, con una opción que fue fijada en 1,2 millones de dólares. En diciembre hubo una comunicación y un tanteo que no satisfizo a los dirigentes rojiblancos, no se descarta que Belgrano insista para adquirir el pase del arquero uruguayo pero al club no llegó nada todavía.
En el ambiente político, Encuentro Unionista, con Pipo Desvaux a la cabeza, volvió a reunirse en el domicilio particular de uno de sus integrantes, en el barrio El Paso. Se analizaron varios aspectos que tiene que ver con la marcha en sí de la institución y también de este grupo político que no ha dejado de reunirse y de seguir articulando ideas y proyectos. A propósito, no se descarta que alguno de esos, sea presentado a la actual comisión directiva.