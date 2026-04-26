El hincha de Unión espía lo que pasa en los otros partidos (el resultado de Independiente y el de Defensa ayudaron muchísimo), pero todos saben que Unión tiene que ayudarse a sí mismo y no la tendrá fácil en la cancha de Vélez, ante un equipo que intentará quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones de la zona A, al que accederá en caso de salir victorioso en el choque ante el equipo de Madelón.
“Tomar el Fortín”: la premisa de Unión en un partido que es clave
El partido se jugará desde las 19 en el Amalfitani con el arbitraje de Sebastián Martínez. Palavecino será titular en el equipo de Madelón, que puede definir su futuro fuera de casa.
Vélez ya está clasificado y es un equipo muy duro, con un buen nivel futbolístico que ha logrado de la mano del mellizo Barros Schelotto. Las dudas en la formación del equipo tienen su origen en que el próximo jueves 30 de abril tendrá que jugar ante Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina, por lo que el técnico deberá decidir si arma un mix y guarda algunos jugadores para el partido ante los salteños (que se jugará en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires) o si arriesga y pone todo lo que tiene para jugar ante Unión.
Madelón, mientras tanto, “relojea” lo que viene pasando en los otros partidos pero sabe que la clasificación depende de sí mismo. ¿Con tres alcanzará?, ¿habrá que pensar en cuatro puntos de los seis que faltan para estar seguros?, ¿dos empates servirían poniendo como punto de partida los 21 que lo dejaron a Estudiantes adentro en la temporada pasada y que luego lo coronaron campeón en los play off?, son especulaciones que tienen una alta dependencia de los otros resultados y no solamente de los que pueda conseguir Unión, que en la última fecha jugará ante un Talleres de Córdoba ya clasificado también, aunque seguramente con el objetivo de llegar a lo más alto de la tabla para aprovechar la localía en los play off.
El gran objetivo de Unión es meterse entre los ocho, sea la posición que fuere. Por ejemplo, entrar octavo implicaría jugar con Independiente Rivadavia, que es el equipo que mejor juega al fútbol en la Argentina, que viene agrandado y que más allá de estar participando de la Libertadores, no pierde de vista el torneo local con Alfredo Berti como entrenador y Sebastián Villa como la gran figura del equipo.
El día a día de Cuello
Madelón debe realizar una modificación obligada y es el reemplazo del Chelo Estigarribia (que llegó a las cinco amarillas) y no podrá jugar este partido. Es una baja sensible teniendo en cuenta el acostumbramiento del equipo a su función en la cancha y la capacidad de gol que parece haber recuperado en los últimos partidos.
El ingreso de Nicolás Palavecino en su lugar es la opción más clara, al parecer, con un cambio en el esquema. Unión pasaría así a jugar con un 4-4-1-1, con la posibilidad de más juego interno y disponer de una mejor tenencia de pelota, ante un equipo que también junta volantes en la mitad de la cancha (al mellizo le agrada el 4-2-3-1) y que cuenta con jugadores destacados y con gran futuro, como es el caso de Tobías Andrada, al que se lo está comparando con Valverde, el uruguayo que juega en el Real Madrid con gran suceso.
El otro tema es la situación de Brahian Cuello, que tiene una molestia en el pubis de una de sus piernas y aunque ha podido entrenar en la semana, es un dolor que “aparece y desaparece”. Por eso, en Unión se habla del “día a día” para saber si Cuello va a estar en condiciones de jugar el encuentro de este lunes a las 19, que será arbitrado por Sebastián Martínez, el sobrino de Federico Beligoy.
El resto del equipo no tiene dudas en cuanto a la formación y más allá del dolor que ha causado la derrota ante Newell’s y el hecho de que Unión no jugó bien (aunque tampoco mereció perder el partido), no es motivo suficiente para que el técnico modifique lo que el equipo viene haciendo y con una formación estable, con pocos cambios.
Por eso, si está bien Cuello, podría gastarse a cuenta de Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Cuello; Palavecino y Tarragona. En el caso de que Cuello no pueda jugar, posiblemente Palavecino ocupe su lugar y aparezca Colazo en el ataque para ser la compañía de Tarragona.
Un triunfo en Liniers, además de cortar la racha de malos resultados de visitante, provocaría que Unión tenga la clasificación en el bolsillo y hasta lo dejaría con chances de entrar entre los cuatro primeros, aunque dependiendo de los otros resultados. No obstante, el primer gran objetivo de Unión es ingresar en el lote de clasificados y sin importar demasiado, o colocando en segundo plano, el puesto a ocupar, recordando que los cuatro primeros de cada grupo tendrán asegurada la condición de local en el momento de la definición del torneo, al menos en la primera fase de play off.
“Queremos salir campeones este año”
"Ojalá que podamos darle varias alegrías al hincha esta semana. Que acompañe, que el equipo va a salir a ganar, a poner a Vélez lo más alto posible, sea en la Copa Argentina para acceder a la próxima fase o en la Liga para definir de local y sumar para la tabla anual. Nos vamos a preparar, no solo en el compromiso oral de decirlo sino en el trabajo de cada día, cada mañana, para llegar de la mejor manera, 10 puntos, a cada partido", avisó Guillermo Barros Schelotto sobre el duelo del lunes con Unión y la pugna por Copa Argentina del jueves frente a Gimnasia y Tiro de Salta.
“Mientras yo sea el entrenador de Vélez, será lo mismo que en el mercado de junio y en el de diciembre: la prioridad a mitad de año va a ser mirar las inferiores, la Reserva, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, qué tenemos, qué podemos proyectar desde ahí, y si nos falta algo, ir a buscarlo afuera. En el libro pasado la única apuesta que hicimos fue (Lucas) Robertone que encima es un jugador salido del club", agregó, al contestar sobre el mercado de pases que se avecina.
"El club tiene esa historia y queremos remarcarla en el plantel, que se puede alcanzar los mejores lugares o pelear contra los mejores con una base de jugadores de inferiores. Estamos en este proyecto desde el primer día y estamos contentos, lo estamos desarrollando, y esperemos poder conseguir un título antes de fin de año siguiendo ese camino, que es el sueño de todos nosotros", agregó el entrenador de Vélez.
Y hablando de títulos, Guillermo actualizó con llamativos detalles su amistosa relación con Bianchi: "Muchas veces hablamos, normalmente hablamos de Vélez. La otra vez antes de un partido me llamó y estuvimos reunidos. Hace poco hasta me dejó un regalo en la cancha, me dejó una foto... una foto de (Carlos Timoteo) Griguol. Se ve que habría ido a La Boca o a San Telmo, porque eran esos cuadros con esas características, ¿viste?", concluyó el mellizo, haciendo referencia al entrenador que tuvo en Gimnasia y Esgrima La Plata y con el que estuvo a punto de salir campeón, antes de emigrar a Boca y ganar todo como futbolista.