El Vélez-Unión del 79

La historia de aquella Libertadores que algún trastornado creyó que Unión no la quería jugar

Después de perder la final con River, Unión debió definir con Vélez para ver quién acompañaba al “Millonario” a la Libertadores de 1980. Ese equipo llegó desgastado a jugar esos dos partidos y Vélez sacó ventaja en el segundo, mucho más descansado.