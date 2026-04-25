Por la fecha 16 del Apertura, Estudiantes y Talleres se enfrentarán desde las 17 en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El Pincha, que acumula tres triunfos al hilo, ya está en octavos y tiene la mente en la Copa Libertadores; la T también aseguró su participación en la próxima fase gracias a la derrota de Defensa y Justicia frente a Boca.
Con tres partidos continúa este sábado la fecha 16 del Torneo Apertura
La jornada arranca a las 17 con el encuentro entre Estudiantes y Talleres. Desde las 19.15 jugarán en Junín Sarmiento y Tigre. La fecha del sábado cierra a las 21.30 con el partido entre River y Aldosivi.
El triunfo ante Instituto en Alta Córdoba -el tercero en fila- le permite a Estudiantes ser líder junto a Boca de la Zona A, ya que Vélez viene de empatar ante San Lorenzo y no pudo superarlo. Sin embargo, el Pincha quiere ir por más e irá en busca de un triunfo ante Talleres, que le permitirá asegurar la localía en los playoffs.
El plantel dirigido por el Cacique Medina se entrenó el miércoles en el predio de Haras del Sur debido a las lluvias que afectaron los campos de juego del Country Club de City Bell y planificó el duelo ante la T, pero también palpitando lo que será el cruce ante Flamengo, el miércoles a las 21.30, por la tercera fecha de la Libertadores.
El DT apostaría por la base titular y en principio haría cinco cambios, con respecto al último partido: Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Edwuin Cetré y Facundo Farías ingresarían en lugar de Eric Meza, Ramiro Funes Mori, Santiago Núñez, Brian Aguirre y Fabricio Pérez.
Talleres viene de derrotar 2-0 a Riestra en condición de local y eso le permitió alcanzar los 24 puntos, quedando a un paso de la clasificación a la próxima instancia.
Sin embargo, el 0-4 que sufrió Defensa y Justicia ante Boca el jueves por la noche clasificó al conjunto albiazul a octavos, y ya no importará si pierde ante el Pincha o ante Unión, en el último partido.
Sin embargo, los dirigidos por Tevez buscarán un triunfo en La Plata que los posicione de buena manera en la zona para terminar dentro de los primeros cuatro y poder definir los mano a mano en el Kempes.
En Junín
Sarmiento y Tigre se enfrentarán desde las 19:15, en el Estadio Eva Perón de Junín por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.
El equipo de Junín había levantado en el torneo con tres victorias consecutivas, pero sus últimas dos presentaciones fueron derrotas que lo dejaron muy complicado de cara al cierre de la fase regular y una potencial clasificación a octavos de final. Primero cayó 2-1 contra Gimnasia en su estadio y días más tarde perdió frente a Rosario Central en Arroyito por el mismo resultado.
Con 16 puntos, Sarmiento se ubica en el 11° lugar de la Zona B y está a cuatro unidades de los puestos de playoffs. Con dos partidos restantes, los dirigidos por Facundo Sava saben que deben ganarle a Tigre para llegar a los 19 y llegar con chances de meterse entre los mejores ocho a la última jornada, que será la novena del calendario la cual se suspendió por el paro general del fútbol argentino.
Por su parte, Tigre no levanta cabeza y el último empate 1-1 frente a Huracán prolongó su racha sin triunfos, que alcanzó los 11 partidos entre todas las competencias. Nueve de esos encuentros fueron por el campeonato argentino y los otros dos por la Copa Sudamericana.
El Matador llega a Junín en la novena posición de la Zona B, a un solo punto de Gimnasia, que marcha octavo, por lo que el equipo de Victoria sabe que depende de sí mismo para jugar los octavos de final pero para eso deberá reencontrarse con la victoria.
A su vez, el próximo jueves por la noche recibirá a América de Cali de Colombia en el Estadio José Dellagiovanna por la tercera fecha de la Sudamericana también obligado a ganar para soñar con la clasificación. Tigre se encuentra último en el Grupo A con un punto, producto de empatar con Alianza Atlético en el debut y caer frente a Macará por la segunda jornada.
Cierre en el Monumental
Este sábado, desde las 21.30, River recibe a Aldosivi en el Monumental por la 16° jornada del Torneo Apertura. El Millonario buscará reponerse del duro golpe sufrido ante Boca en el Superclásico el pasado domingo, cuando cayó 1 a 0 con gol de Leandro Paredes de penal.
Aquella derrota, la primera en la era Coudet, supuso un simbronazo para un equipo que venía invicto desde la llegada del nuevo entrenador.
El Tiburón, por su parte, buscará su primer triunfo en el certamen y respirar en la lucha por la permanencia.
La derrota ante Boca cortó una racha de nueve partidos seguidos sin derrotas para River, que nunca había caído con Eduardo Coudet en el banco de suplentes (cinco triunfos y un empate).
Más allá de la polémica que generó la última jugada del partido, donde jugadores e hinchas reclamaron penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, el Millonario dio un paso atrás en el juego y se fue reprobado del Monumental.
Lo positivo es que, pese a la caída, no perdió el segundo lugar de la Zona B del Apertura, aunque sí se incrementó la distancia con Independiente Rivadavia en la lucha por el liderazgo.
El conjunto mendocino empató sin goles en su visita a Banfield y escaló a 30 unidades, cuatro más que las del equipo de Núñez. Por este motivo, si la Banda desea finalizar en la cima de su grupo deberá ganar los dos partidos que le quedan y esperar a que los dirigidos por Alfredo Berti no ganen ninguno de ellos.
En la tabla anual, por otra parte, los de Coudet están cuartos, en puestos de Copa Sudamericana.
Aldosivi, por su parte, viene de empatar 1 a 1 en Mar del Plata ante Racing. Con siete puntos, está 14° en la Zona B y anteúltimo en las tablas de promedios y anual, solo por delante de Estudiantes de Río Cuarto. Hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional, por lo que necesita urgente sumar de a tres para respirar en este sentido.
De conseguir un triunfo, será histórico para el Tiburón, ya que nunca ganó en el Monumental en sus cinco visitas. De hecho, sufrió lapidarias goleadas como el 0-6 de la Copa de la Superliga 2019 o el 1-4 de la Copa de la Liga 2021. Una sola vez logró sumar y fue en 2015: con goles de Pablo Lugüercio y Rodrigo Mora, ambos equipos igualaron 1 a 1 en Núñez.
Sin embargo, cuando River estuvo en la B Nacional, Aldosivi sí le pudo ganar: fue 2 a 1, pero en el Nuevo Gasómetro, ya que el Millonario tenía la cancha suspendida.