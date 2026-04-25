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Con tres partidos continúa este sábado la fecha 16 del Torneo Apertura

La jornada arranca a las 17 con el encuentro entre Estudiantes y Talleres. Desde las 19.15 jugarán en Junín Sarmiento y Tigre. La fecha del sábado cierra a las 21.30 con el partido entre River y Aldosivi.