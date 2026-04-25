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Coulthard advierte que Miami no reflejará el impacto real de los cambios en la Fórmula 1

El ex piloto consideró que el Gran Premio de Miami no será el mejor escenario para evaluar los recientes ajustes reglamentarios en la Fórmula 1 y pidió esperar algunas carreras para medir su verdadero impacto.

Coulthard: “Los cambios en la F1 se verán mejor en las próximas carreras”. Credito: REUTERS/Shawn ThewCoulthard: “Los cambios en la F1 se verán mejor en las próximas carreras”. Credito: REUTERS/Shawn Thew
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El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard llamó a la cautela a la hora de evaluar los recientes cambios reglamentarios introducidos en la categoría, al considerar que el próximo Gran Premio de Miami no ofrecerá un panorama claro sobre su impacto real en pista.

Durante el receso de cinco semanas entre los Grandes Premios de Japón y Miami, la FIA y Formula One Management mantuvieron reuniones con equipos y actores clave del paddock para analizar posibles ajustes normativos.

Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 4, 2025 McLaren's Lando Norris passes the chequered flag to win second place in the Miami Grand Prix Pool via REUTERS/Shawn ThewCoulthard: “Los cambios en la F1 se verán mejor en las próximas carreras”. Credito: REUTERS/Shawn Thew

Las discusiones estuvieron motivadas por críticas vinculadas a la gestión de la energía en carrera y por preocupaciones de seguridad, especialmente tras el accidente protagonizado por Oliver Bearman en Suzuka.

Aunque se alcanzaron acuerdos para introducir modificaciones, Coulthard advirtió que sus efectos no serán inmediatos ni fácilmente perceptibles en todos los circuitos.

Un circuito poco representativo

Según el ex piloto escocés, el trazado urbano de Miami, con predominio de curvas lentas y de media velocidad, no reúne las características necesarias para evidenciar cambios significativos en el comportamiento de los autos o en la dinámica de carrera.

Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 4, 2025 Red Bull's Max Verstappen leads at the start of the race REUTERS/Marco Bello TPX IMAGES OF THE DAYCoulthard: “Los cambios en la F1 se verán mejor en las próximas carreras”. Credito: REUTERS/Shawn Thew

“En Miami no veremos necesariamente los resultados de estos ajustes debido a la naturaleza del circuito”, explicó en el podcast Up To Speed. “No hay grandes sectores donde realmente se pueda apreciar una diferencia clara en el rendimiento o en la habilidad del piloto”, agregó.

Uno de los puntos centrales del análisis de Coulthard está vinculado al posible cambio en la forma en que se producen los adelantamientos. En su visión, las modificaciones podrían reducir la cantidad de sobrepasos facilitados por ventajas energéticas artificiales.

“Puede que veamos menos adelantamientos, pero serán más significativos”, señaló. Y profundizó: “Cuando un piloto supera a otro solo por tener un extra de potencia en el momento justo, eso no siempre refleja una maniobra real. Es más una subida de potencia que una acción pura de carrera”.

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En este sentido, consideró que los cambios podrían devolver protagonismo a factores más tradicionales como la colocación del auto, la gestión del rebufo y la habilidad del piloto para generar oportunidades en pista.

Paciencia para evaluar el impacto

Coulthard se mostró optimista respecto al rumbo de las modificaciones, aunque insistió en que será necesario esperar varias carreras para tener una evaluación más precisa.

“El impacto real se verá con el paso del calendario, en circuitos más exigentes desde lo técnico”, concluyó.

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El Gran Premio de Miami se disputará del 1 al 3 de mayo en el circuito callejero montado alrededor del Hard Rock Stadium, en lo que será una nueva oportunidad para observar la evolución de la categoría, aunque —según Coulthard— aún lejos de ofrecer conclusiones definitivas.

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