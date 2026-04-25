“Es una nave espacial, ese motor V8 hace un ruido impresionante”. La frase, cargada de entusiasmo, pertenece a Sacha Fenestraz, el piloto argentino que ya tuvo la oportunidad de manejar el Lotus E20 de Fórmula 1, el mismo modelo que este domingo recorrerá las calles de Buenos Aires en manos de Franco Colapinto.
Fenestraz y el Lotus de Colapinto: el recuerdo del argentino que ya lo probó
Sacha Fenestraz recordó su experiencia al volante del Lotus E20, el mismo Fórmula 1 que Franco Colapinto manejará este domingo en Buenos Aires. “Es una nave espacial”, aseguró el piloto argentino desde Japón.
El recuerdo remite a 2018, cuando Fenestraz formaba parte del programa de desarrollo de Renault. El 3 de mayo de ese año protagonizó una exhibición en la base aérea de Salon-de-Provence, en Francia, en el marco de la promoción del regreso del Gran Premio a ese país.
Aquella jornada combinó velocidad y espectáculo: el argentino compartió escena con los aviones de la Patrulla de Francia en un show que mezcló automovilismo y acrobacias aéreas.
Desde Japón, donde actualmente compite, Fenestraz no dudó en enviarle un mensaje a Colapinto de cara a su exhibición en Buenos Aires: “Que lo disfrute mucho, es un sueño poder manejar un auto así en su país. Va a dar un espectáculo bárbaro”, en una entrevista con TyC Sports.
Un auto exigente y único
El Lotus E20 no es un Fórmula 1 cualquiera. Se trata del monoplaza con el que Kimi Räikkönen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi en 2012, impulsado por un motor V8 que, según Fenestraz, deja una impresión imborrable.
Sin embargo, también es un auto demandante desde lo técnico. “No puede estar más de 15 segundos detenido porque se sobrecalienta”, explicó. Y agregó que uno de los mayores desafíos aparece en las zonas lentas: “Hay que trabajar mucho con el embrague y la primera marcha para mantenerlo a baja velocidad”.
Durante aquella exhibición en Francia, el argentino llevó el auto al límite con maniobras como trompos controlados, aunque admite que en ese momento sintió cierta cautela. “Al principio tenía un poco de miedo, pero es un auto increíble”, recordó a TyC Sports.
Un camino que sigue en Japón
Hoy, con 26 años, Fenestraz construyó su carrera lejos de Europa. Es piloto oficial de Toyota y compite en la Super Fórmula japonesa, considerada la categoría de monopostos más rápida fuera de la F1, además de participar en el competitivo Súper GT.
Nacido en Francia pero criado en Córdoba, supo abrirse camino desde el karting hasta la GP3 (actual Fórmula 3). Sin embargo, en 2018 perdió el respaldo de Renault y debió reinventarse en Asia. Más tarde, entre 2022 y 2024, también sumó experiencia en Fórmula E con Nissan.
El sueño de volver a la Fórmula 1
A pesar de su presente en Japón, Fenestraz mantiene un vínculo activo con la Fórmula 1. Actualmente trabaja como piloto de desarrollo —en un equipo que mantiene en reserva— cumpliendo tareas de simulador y apoyo técnico durante los fines de semana de carrera.
Con la Superlicencia vigente, su objetivo sigue intacto: volver a subirse a un Fórmula 1 en pruebas oficiales, ya sea en tests para novatos o con autos de temporadas anteriores. Una oportunidad que, reconoce, quedó pendiente en su etapa anterior, pero que podría concretarse en el corto plazo.
Mientras tanto, observa con entusiasmo el crecimiento de Colapinto y lo que significará verlo al volante del Lotus E20 en Buenos Aires. Para Fenestraz, que ya vivió esa experiencia, no hay dudas: “Es algo que no se olvida nunca”.