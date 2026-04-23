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Día y hora: así será el Road Show de Colapinto en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto será protagonista de un evento sin precedentes en la ciudad de Buenos Aires. Con un circuito urbano montado en Palermo, el Road Show ya tiene cronograma definido y promete reunir a miles de fanáticos del automovilismo.

Colapinto encabezará una exhibición histórica en Palermo, donde la Fórmula 1 volverá a rugir tras más de una década.Colapinto encabezará una exhibición histórica en Palermo, donde la Fórmula 1 volverá a rugir tras más de una década.
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El Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires ya tiene horarios confirmados. El piloto de Alpine F1 Team será el gran protagonista de una exhibición única que se desarrollará este domingo en un circuito urbano especialmente diseñado en la zona de Palermo.

La actividad en pista incluirá cuatro apariciones del joven de 22 años. La primera será a las 12:45, cuando se pondrá al volante del histórico Lotus E20, impulsado por un motor Renault V8 y adaptado con la estética actual de Alpine.

colapinto alpinePalermo se prepara para la Fórmula 1: cuándo y cómo ver a Colapinto en acción

El trazado comprenderá un recorrido por la Avenida del Libertador y calles aledañas, desde Sinclair hasta la zona de Casares/Ugarteche, incluyendo un tramo de Avenida Sarmiento entre Avenida Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el emblemático Monumento a los Españoles.

Un recorrido emblemático por Palermo

La segunda salida será a las 14:30 y tendrá un condimento especial: Colapinto conducirá uno de los modelos históricos de Mercedes-Benz utilizados por Juan Manuel Fangio en la década del 50, en un guiño al legado argentino en la Fórmula 1.

Más tarde, a las 15:15, el piloto volverá a subirse al Lotus E20 para su última exhibición en pista. El cierre llegará a las 15:55, cuando recorrerá el circuito completo a bordo de un bus descapotable para saludar al público.

colapintoPalermo se prepara para la Fórmula 1: cuándo y cómo ver a Colapinto en acción

Además de la actividad en pista, el evento contará con dos escenarios principales en Plaza Seeber y Plaza Sicilia, donde se instalarán pantallas gigantes para seguir cada momento desde distintos ángulos. También habrá propuestas de entretenimiento, con DJs, entrevistas al público y la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11.

Escenarios, pantallas y actividades para el público

En paralelo, se dispondrán pantallas en puntos estratégicos como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Planetario Galileo Galilei, y distintos cruces de Figueroa Alcorta, Sarmiento y otras arterias clave.

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El acceso del público a los sectores habilitados comenzará a las 8:30 de la mañana. Desde la organización aclararon que no estará permitido acampar ni la venta ambulante en la zona del evento.

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Con un formato que combina espectáculo, historia y cercanía con los fanáticos, el Road Show de Colapinto se perfila como una de las jornadas más convocantes y singulares del automovilismo en la ciudad.

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