La ciudad de Buenos Aires no solo se prepara para recibir a Franco Colapinto en un domingo histórico, sino que trabaja en un proyecto mucho más ambicioso: construir un autódromo de nivel internacional con homologación FIM y FIA, recibir en 2027 al MotoGP y seducir a la Fórmula 1 para que vuelva al país.
Buenos Aires acelera su apuesta al automovilismo: nuevo autódromo, apoyo a deportistas y el sueño de la F1
La ciudad avanza con un proyecto ambicioso que incluye un circuito de nivel internacional listo para fin de año y gestiones directas con Liberty Media para traer de regreso el Gran Premio de Argentina.
Desde la Subsecretaría de Deportes porteña confirmaron los avances de una obra que ya es una realidad y las gestiones con Liberty Media para concretar una reunión clave que podría darse en Miami.
En las últimas horas, el Automóvil Club Argentino fue escenario de la presentación del nuevo equipo argentino, que después de medio siglo volverá a tener representación propia en el automovilismo nacional. Thiago y Federico, dos jóvenes pilotos, serán los abanderados de un proyecto que forma parte de una estrategia más amplia iniciada hace dos años.
"Este apoyo es parte del proyecto que arranco para recuperar el automovilismo internacional. El foco fue el Gálvez y eso fue el puntapié inicial de un montón de situaciones que están aconteciendo. Volver a tener un auto con los colores de la argentina, del ACA y con apoyo de la ciudad, y soñar con que algunos de estos chicos tengan posibilidad de correr en el futuro es parte del sueño", explicaron desde el Gobierno porteño.
El domingo, todos los ojos en la Capital
Pero antes del autódromo y las aspiraciones de Fórmula 1, está el evento del domingo. Franco Colapinto recorrerá las calles porteñas en un show que promete ser multitudinario. Las consultas del interior del país no paran de llegar y los preparativos entran en la recta final.
Desde la ciudad confirmaron que se están ejecutando obras de repavimentación en la zona del recorrido y trabajos hidráulicos que estarán finalizados en los próximos días. "Trabajamos muy duro hace meses, con mucha ansiedad. Mucha gente se va a acercar, tenemos consultas del interior, gente que va a venir en micro. Los preparativos son duros para un evento tan corto, pero importante", reconocieron.
Para las autoridades porteñas, la jornada trasciende lo deportivo. "Franco ha trascendido el deporte. Después de Messi seguramente es el deportista con más penetración dentro de Argentina. Creo que va a ser un evento no solo para la gente del automovilismo, sino en general. Que sea una gran foto para la ciudad, para el deporte", expresaron.
La comparación con el festejo de Qatar 2022 es inevitable. "Esa foto recorrió el mundo. En base a las experiencias de otros eventos que han sucedido en el mundo, creo que esto va a ser relevante y va a demostrar la pasión que tiene este deporte dentro de nuestro país", aseguraron.
Un desierto que pronto será circuito
El autódromo de Buenos Aires, ubicado en terrenos porteños, ya no es un anuncio. Es una obra en marcha. Tras cuatro meses de trabajos, el predio luce prácticamente vacío, pero el trazado comienza a interpretarse. Las máquinas trabajan sin pausa y las dimensiones asombran.
"Cuando se hacen anuncios siempre empieza la duda: ¿suceden o no suceden? Esos anuncios que hicimos hace casi un año, a partir de enero empezaron a ser realidad. Hoy ya van casi cuatro meses de obra y con un montón de avances. Si ves el circuito se logra interpretar, pero la parte edilicia es lo más asombroso. Lo ves vacío y casi interminable", describieron desde la organización.
El objetivo es claro: tener para fin de año un autódromo que esté entre los mejores de América, con doble homologación internacional. "A partir de 2027 lo van a poder disfrutar los argentinos, porque las categorías nacionales van a correr todas ahí. Y después, cualquier evento internacional que suceda, bienvenido sea", anticiparon.
La segunda etapa de la obra contempla las adecuaciones necesarias para recibir a la Fórmula 1. "Un autódromo con dos homologaciones tan importantes a nivel internacional, Grado A y Grado 1, hay pocos en el mundo. Es un proyecto ambicioso", destacaron.
Miami, en la mira
Las gestiones con Liberty Media, grupo propietario de la Fórmula 1, ya están en marcha. Desde el Gobierno porteño confirmaron que se viene trabajando en la presentación de documentos y homologaciones a través de la FIA Argentina y la FIA Internacional, proceso iniciado el año pasado.
"Tenemos vínculo con el grupo Dorna por el MotoGP y con Liberty por Fórmula 1. La reunión depende de agendas y esa es la realidad. No hay certeza absoluta de que suceda en Miami por distintas coyunturas a nivel mundial que todos sabemos. Si no será en otro Gran Premio, pero el objetivo es que en el corto plazo se dé la reunión para mostrar los avances", explicaron las fuentes consultadas.
La visita de inspectores de la FIM, la Federacion Internacional de Motociclismo, dejó sensaciones más que positivas. "Se fueron contentos, sorprendidos de lo que fue la primera parte de la obra. Son pequeños granos de arena que vamos construyendo. Ojalá que la reunión sea positiva", expresaron esperanzados.
Buenos Aires acelera. El domingo será una postal para el mundo. Pero detrás de escena, el sueño de volver a tener Fórmula 1 en Argentina ya está en marcha.