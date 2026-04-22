El Mundial 2026 ya no aparece en el horizonte lejano. A 50 días del arranque en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección argentina transita el momento en que las certezas empiezan a pesar más que las pruebas, y la lista de Lionel Scaloni asoma cada vez más definida.
La lista de Scaloni empieza a tomar forma: quiénes ya tienen un lugar y qué puestos siguen abiertos
La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya entró en su tramo decisivo y Lionel Scaloni empieza a delinear la lista final de la Selección argentina. Hay una base consolidada, varios nombres casi adentro y apenas unos pocos puestos que siguen abiertos.
La estructura general parece bastante clara. De los 26 futbolistas que integrarán la nómina final, habría 22 con un lugar prácticamente asegurado, siempre y cuando no aparezca alguna lesión de último momento que obligue a modificar la hoja de ruta.
Eso deja apenas un puñado de casilleros abiertos, pero también explica el escenario actual: la Argentina llega a la recta previa con una base muy consolidada, un núcleo campeón todavía fuerte y algunas disputas puntuales que siguen dándole forma al plantel.
Los nombres que ya parecen adentro
En el arco, la base está marcada por Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. El tercer lugar, en principio, sería para Juan Musso, que atraviesa un muy buen presente y corre con ventaja para completar la terna de arqueros.
En defensa, las certezas pasan por Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Ahí aparece una base amplia, con experiencia, jerarquía y conocimiento del ciclo.
El mediocampo también ofrece una columna bien reconocible: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Exequiel Palacios, Nico Paz, Thiago Almada y Giuliano Simeone asoman como apellidos ya instalados en la idea del entrenador.
Arriba, el dibujo se sostiene con Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López. Entre los cuatro, combinan liderazgo, presente, gol y una variedad de registros ofensivos que le permiten a Scaloni imaginar distintas configuraciones según el partido.
El lateral izquierdo, uno de los focos abiertos
Uno de los lugares que todavía no parece del todo cerrado está en el lateral izquierdo suplente. Nicolás Tagliafico corre como titular natural, pero detrás suyo sigue abierta la discusión por quién será la primera alternativa en esa zona.
Marcos Acuña aparece como una opción lógica por recorrido, experiencia y conocimiento de los partidos grandes. Sin embargo, en la pelea también surgen Valentín Barco y Gabriel Rojas, dos nombres que ofrecen variantes diferentes y mantienen viva la competencia.
En el caso de Barco, además, hay un detalle que puede darle peso extra: su posibilidad de moverse también como mediocampista. Esa versatilidad siempre suma en listas cortas y puede terminar inclinando una decisión ajustada.
Lo Celso, Musso y los otros nombres que empujan
Entre los que pelean por meterse o por terminar de afirmarse, Giovani Lo Celso sigue siendo un apellido fuerte. Fue una fija durante buena parte del ciclo y conserva crédito dentro de la estructura de Scaloni, por lo que sus chances siguen siendo reales.
Musso, por su parte, parece hoy el mejor perfilado para quedarse con el tercer puesto de arquero, aunque su nivel actual lo deja segundo. No tiene la centralidad de Dibu ni el recorrido inmediato de Rulli.
También aparece la posibilidad de una irrupción final. En ese grupo entra Franco Mastantuono, que podría abrirse paso si sostiene una remontada fuerte en su nivel y termina forzando una reconsideración en la etapa decisiva previa al cierre de la lista.
El caso del “9” y la lesión que movió el panorama
Uno de los cupos que parecía más disputado en las últimas semanas era el del delantero de recambio. Allí el nombre de José Manuel López empezó a afirmarse en paralelo con el de Joaquín Panichelli, en una pelea que prometía estirarse hasta el final.
Sin embargo, la rotura de ligamentos de Panichelli cambió ese escenario. La lesión le despejó el camino al “Flaco”, que ahora aparece mejor posicionado para quedarse con ese lugar y sumarse a la nómina definitiva rumbo a Norteamérica.
No es un detalle menor. En listas tan ajustadas, muchas veces no solo cuenta el nivel sino también la disponibilidad. Y en este caso, una baja sensible terminó ordenando una disputa que todavía no estaba resuelta.
La base de Scaloni, cada vez más visible
Más allá de los cuatro nombres que todavía pueden generar discusión, el panorama general muestra algo claro: Scaloni llega a este tramo con una base muy definida y con una idea bastante estable sobre qué tipo de plantel quiere llevar al Mundial.
No hay una revolución en marcha ni una lista abierta de par en par. Hay, más bien, una estructura sólida, jugadores que conocen el funcionamiento y unas pocas pulseadas para terminar de completar los márgenes de un equipo que sigue sosteniéndose sobre una identidad marcada.
A 50 días del debut, la Selección ya no está en etapa de ensayo. Está en fase de ajuste fino. Y en ese tablero, la mayoría de las piezas fuertes parecen ya colocadas.
Los 22 jugadores que hoy asoman con un lugar asegurado
Arqueros
Emiliano Martínez
Gerónimo Rulli
Defensores
Nahuel Molina
Gonzalo Montiel
Cristian Romero
Lisandro Martínez
Leonardo Balerdi
Nicolás Otamendi
Nicolás Tagliafico
Mediocampistas
Leandro Paredes
Alexis Mac Allister
Enzo Fernández
Rodrigo De Paul
Nicolás González
Exequiel Palacios
Nico Paz
Thiago Almada
Giuliano Simeone
Delanteros
Lionel Messi
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
José Manuel López