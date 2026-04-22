Rumbo al Mundial

La lista de Scaloni empieza a tomar forma: quiénes ya tienen un lugar y qué puestos siguen abiertos

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya entró en su tramo decisivo y Lionel Scaloni empieza a delinear la lista final de la Selección argentina. Hay una base consolidada, varios nombres casi adentro y apenas unos pocos puestos que siguen abiertos.