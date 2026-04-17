Argentina ya tiene confirmado su fixture para la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni integrará el Grupo J y disputará sus tres partidos en territorio estadounidense, con una presentación en Kansas City y dos encuentros en el área de Dallas.
Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026: fixture, fechas y horarios
La selección argentina conoce su hoja de ruta para la fase de grupos del Mundial 2026. Debutará ante Argelia, luego enfrentará a Austria y cerrará la primera ronda frente a Jordania, en dos sedes de Estados Unidos.
El debut de Argentina en el Mundial 2026
El estreno será ante Argelia. Según el calendario oficial de FIFA, el partido está programado para el 17 de junio a las 22hs en el cronograma publicado por el organismo, en el Estadio de Kansas City. Ese horario equivale a las 22 del 16 de junio en la Argentina.
Será el primer paso del campeón del mundo en un torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Para la selección, además, marcará el arranque de una fase inicial con rivales de perfiles muy distintos.
El segundo partido y el cierre del grupo
La segunda presentación será frente a Austria. FIFA lo ubica el 22 de junio a las 17.00 en su fixture oficial, en Dallas Stadium. Traducido al horario argentino, el encuentro comenzará a las 14 y puede ser uno de los cruces determinantes para definir el liderazgo del Grupo J.
El cierre de la fase de grupos será ante Jordania. Ese partido aparece en la programación oficial como parte de la última fecha del Grupo J y se jugará también en Dallas Stadium, en Arlington. La referencia comercial oficial del estadio lo fija para el 27 de junio a las 21 locales, es decir, a las 23 en la Argentina.
Las fechas de Argentina, una por una
De este modo, el calendario argentino de primera ronda ya tiene forma definida: Argelia el 16 de junio a las 22 de la Argentina, Austria el 22 de junio a las 14 y Jordania el 27 de junio a las 23. Kansas City será la primera escala y el área de Dallas concentrará los otros dos compromisos.
La organización del torneo dispuso que la edición 2026 sea la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos. En ese escenario, el recorrido inicial de Argentina ya aparece trazado y le permite al hincha empezar a proyectar rivales, horarios y sedes con bastante anticipación.