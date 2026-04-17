Para el Mundial Canadá - México - Estados Unidos 2026, la Selección Argentina ya tiene definido su búnker logístico y el camino para la fase de grupos. La Scaloneta se moverá principalmente por el corazón de los Estados Unidos, evitando viajes largos entre las costas.
Cuáles son las sedes del Mundial 2026 donde jugará Argentina
El equipo de Messi y Scaloni comparte el grupo J con Argelia, Austria y Jordania.
El campeón del mundo en Qatar 2022 compartirá el grupo J con Argelia, Austria y Jordania.
Cuándo juega y cuáles serán las sedes
El debut
El debut de la Scaloneta será en una de las ciudades más apasionadas por el deporte en EE. UU. El Arrowhead Stadium es mítico; es el hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y tiene la fama de ser el estadio más ruidoso del mundo (literalmente tiene un Récord Guinness de decibelios).
Es un estadio "abierto" (sin techo), con una capacidad para más de 76,000 espectadores. Para el Mundial, se lo conoce simplemente como Kansas City Stadium. La ciudad se está preparando para ser un epicentro futbolístico, aprovechando su ubicación central que facilita la llegada de hinchas de todas partes.
Allí enfrentará a Argelia el martes 16 de junio de 2026 a las 22, hora argentina.
Doble partido en Arlington
Argentina jugará sus dos partidos restantes de la fase de grupos en el mismo estadio, lo cual es una ventaja logística enorme para el descanso de los jugadores: el AT&T Stadium (Dallas Stadium).
Este estadio es, probablemente, la obra arquitectónica más impresionante de la Copa. Es la casa de los Dallas Cowboys y es conocido popularmente como el "Jerry World".
Tiene un techo retráctil, ideal para el calor de Texas en junio, y una pantalla gigante de alta definición que cuelga sobre el centro del campo, que mide casi 50 metros de largo. Puede albergar a 80,000 personas, pero se puede expandir hasta casi 100,000 para eventos masivos, lo que garantiza un marco espectacular para ver a Messi y compañía.
Los partidos serán vs. Austria el lunes 22 de junio de 2026 a las 14 y vs Jordania el sábado 27 de junio de 2026 a las 23, ambos horarios de Argentina.
¿Qué pasa si sigue?
Apelando puntualmente al panorama ideal en el que Argentina logra liderar su grupo, jugaría el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por dieciseisavos de final.
En caso de que continúen los resultados positivos, en octavos de final volvería a Dallas el 7 de julio y en cuartos de final iría a Kansas City el 11 de julio.