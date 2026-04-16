Lionel Messi volvió a sacudir al mundo del fútbol, esta vez fuera de la cancha. El rosarino compró el UE Cornellà, una institución catalana fundada en 1951 que hoy compite en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. El anuncio fue realizado por el propio club y rápidamente se convirtió en una de las noticias del día en España.
Lionel Messi compró el UE Cornellà, un club de la quinta división de España
El capitán argentino adquirió el 100% de las acciones del UE Cornellà, un club catalán que milita en la Tercera RFEF. La institución presentó la operación como una apuesta al desarrollo deportivo y al talento local.
La operación fue presentada como la adquisición total del club por parte del capitán argentino. En su comunicado, el Cornellà remarcó que la llegada de Messi refuerza su vínculo histórico con Barcelona y se inscribe en una idea de crecimiento basada en el desarrollo del deporte, el arraigo territorial y la promoción del talento joven en Catalunya.
Un paso fuerte hacia su futuro fuera de la cancha
La noticia abre una etapa nueva en la carrera de Messi. Todavía en actividad con Inter Miami y con la mira puesta en el Mundial 2026, el argentino dio un movimiento importante en el plano dirigencial al convertirse en propietario de un club europeo, algo que lo proyecta más allá de su etapa como futbolista.
El perfil del Cornellà también ayuda a entender la elección. Se trata de una entidad con fuerte tradición formativa y con identidad muy ligada al fútbol catalán. El club destacó justamente ese costado en el anuncio oficial, al señalar que el proyecto apunta a fortalecer la estructura institucional y sostener un crecimiento de largo plazo.
La compra, además, vuelve a unir a Messi con un territorio central en su historia personal y futbolística. Después de construir casi toda su carrera en Barcelona, el rosarino ahora regresa a Catalunya desde otro lugar: no como jugador, sino como dueño de una institución que busca dar un salto en estructura y proyección.
Qué club compró Messi en España
El UE Cornellà fue fundado el 29 de abril de 1951 y juega como local en el Nou Estadi Municipal de Cornellà, con capacidad para 5.824 espectadores. En la actualidad compite en la Tercera RFEF, el quinto escalón del sistema de ligas del fútbol español.
La institución es reconocida en España por su trabajo de base y por haber servido de plataforma para futbolistas que luego dieron el salto a niveles más altos. Ese perfil encaja con el mensaje difundido tras la compra, que puso el acento en la formación y en el vínculo con el talento local.
El club incluso presentó la operación con una frase de alto impacto en redes sociales: “La noticia del siglo”. Con ese tono celebró un desembarco que cambia por completo la escala institucional del Cornellà y lo coloca bajo un foco internacional que no tenía hasta ahora.
Messi y sus otros proyectos ligados al fútbol
La compra del Cornellà no aparece como un hecho aislado. Messi ya estaba vinculado a otros proyectos relacionados con el fútbol, entre ellos Leones de Rosario, una institución ligada a su familia, y Deportivo LSM de Uruguay junto a Luis Suárez. Además, desde hace tiempo circula la posibilidad de que más adelante tenga participación accionaria en Inter Miami.
Este nuevo movimiento, de todos modos, tiene otro peso por tratarse de una propiedad total y por darse en España, el país que marcó el tramo más importante de su carrera. En plena vigencia como futbolista, Messi empezó a delinear también su mapa de poder fuera del césped.