MLS

Inter Miami busca DT tras la salida de Mascherano: quiénes aparecen en carrera

Javier Mascherano dejó su cargo por motivos personales y Guillermo Hoyos asumió de manera interina. Mientras tanto, Inter Miami ya empezó a moverse en busca del entrenador que tomará el mando definitivo del equipo de Lionel Messi.