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Inter Miami busca DT tras la salida de Mascherano: quiénes aparecen en carrera

Javier Mascherano dejó su cargo por motivos personales y Guillermo Hoyos asumió de manera interina. Mientras tanto, Inter Miami ya empezó a moverse en busca del entrenador que tomará el mando definitivo del equipo de Lionel Messi.

Inter Miami busca un entrenador definitivo para encabezar el proyecto de Lionel Messi. Foto: ReutersInter Miami busca un entrenador definitivo para encabezar el proyecto de Lionel Messi. Foto: Reuters
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Inter Miami quedó otra vez frente a una decisión sensible. La salida de Javier Mascherano por motivos personales obligó al club a activar una transición inmediata en pleno desarrollo de la temporada, con Lionel Messi como eje deportivo y simbólico de un proyecto que no puede permitirse demasiados tiempos muertos.

Como primera respuesta, la franquicia confirmó a Ángel Guillermo Hoyos como entrenador para los próximos partidos. No fue presentado como solución definitiva, sino como una pieza de emergencia dentro de la estructura del club, mientras la dirigencia define el perfil del reemplazante estable para lo que viene.

Hoyos ya formaba parte del organigrama de Inter Miami y conoce de cerca el funcionamiento interno del proyecto. Esa cercanía explica por qué fue el elegido para cubrir el vacío inmediato que dejó Mascherano, pero también deja en claro que la búsqueda del nuevo técnico principal sigue abierta.

Jul 26, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami CF head coach Javier Mascherano arrives to the stadium before the game against the FC Cincinnati at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesJul 26, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami CF head coach Javier Mascherano arrives to the stadium before the game against the FC Cincinnati at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

Guillermo Hoyos, el interino

La primera certeza del club es que Hoyos estará al frente en el corto plazo. El propio entrenador dejó en claro que está al servicio de la institución y que asumió este nuevo rol como parte de una necesidad coyuntural, en un momento en el que el equipo no tenía margen para una transición larga.

Su recorrido, además, le da respaldo para asumir esta etapa. Tiene experiencia en distintos países, trabajó en formación juvenil y mantiene un vínculo previo con Messi desde sus tiempos en Barcelona. Esa combinación lo vuelve una figura de confianza para pilotear el tramo inmediato.

De todos modos, en Inter Miami nadie lo presentó todavía como la apuesta definitiva. El club habló de “upcoming games”, una fórmula que confirma el interinato y empuja inevitablemente la atención hacia la pregunta que ya domina la escena: quién será el técnico elegido para conducir el proyecto en serio.

Guillermo Hoyos asumió de manera interina tras la salida de Javier Mascherano.Guillermo Hoyos asumió de manera interina tras la salida de Javier Mascherano.

Los nombres que empiezan a aparecer

En ese terreno, el primer apellido que genera ruido es el de Xavi Hernández. Su vínculo con Messi y Luis Suárez lo vuelve un nombre naturalmente asociado a Inter Miami, sobre todo en un plantel atravesado por la huella del Barcelona, que antes contó con Jordi Alba y Sergio Busquets. La conexión futbolística y afectiva es evidente.

Sin embargo, Xavi no aparece como una operación sencilla. En los últimos meses trascendió que viene manejando con mucha cautela su regreso a los bancos y que prioriza un proyecto que realmente lo convenza. No es un entrenador apurado por volver ni dispuesto a aceptar cualquier desafío.

Barcelona's Lionel Messi (L) celebrates with team mate Xavi Hernandez after scoring a penalty goal against Real Madrid during La Liga's second 'classic' soccer match of the season at Santiago Bernabeu stadium in Madrid March 23, 2014 REUTERS/Sergio Perez (SPAIN - Tags: SPORT SOCCER) españa lionel messi Xavi Hernandez campeonato torneo liga española español futbol futbolistas partido barcelona real madridMessi y Xavi, ídolos del club catalán. Foto: Reuters

Otro perfil que encaja por historia y peso específico es el de Ernesto Valverde, aunque su situación depende de tiempos y de decisiones todavía ligadas a Europa. También aparecen nombres argentinos, algo que no sería extraño en una franquicia que ya pasó por Tata Martino y Mascherano y que hoy sigue girando alrededor de Messi y de un núcleo muy marcado por esa identidad.

Soccer Football - Spanish Super Cup - Semi Final - Athletic Bilbao v FC Barcelona - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - January 8, 2025 Athletic Bilbao coach Ernesto Valverde REUTERS/Pedro NunesValverde, otro de los posibles DT de Inter Miami. Foto: Reuters

Qué tipo de DT necesita Inter Miami

Más allá de los apellidos, la búsqueda tiene una complejidad particular. No se trata solo de elegir a un entrenador para competir en la MLS. El club necesita a alguien capaz de gestionar un vestuario con figuras enormes, convivir con la exposición constante y sostener un modelo deportivo pensado para ganar ya, sin fase de adaptación prolongada.

Ese punto explica por qué el reemplazante de Mascherano no será una decisión menor. Inter Miami viene de un ciclo exitoso en resultados, con títulos y marcas ofensivas fuertes, y ahora debe decidir si profundiza esa línea con un nombre del riñón barcelonista, si vuelve a apostar por un argentino o si abre el juego hacia otro perfil.

En el medio, Hoyos tendrá la responsabilidad de sostener al equipo en marcha. El interinato no parece pensado para durar demasiado, pero sí para evitar que el vacío de poder se note demasiado en un calendario que no espera y en un club donde cada movimiento repercute mucho más allá de la MLS.

La sombra de otra salida por motivos personales

La salida de Mascherano, además, reavivó un antecedente reciente en la franquicia. Gerardo Martino también había dejado el cargo por motivos personales, una fórmula que vuelve a repetirse en Inter Miami y que expone la dificultad de sostener en el tiempo un puesto atravesado por presión, expectativa y foco global.

Por eso, la elección del próximo entrenador no solo debe mirar el vestuario y la táctica. También tendrá que contemplar la convivencia con un proyecto muy exigente, con múltiples frentes abiertos y con la obligación de administrar una constelación de figuras cuyo tiempo competitivo no es infinito.

Hoyos quedó al frente. Pero la pregunta de fondo ya está instalada: quién será el técnico que tome de verdad el timón del equipo de Messi en la próxima etapa de Inter Miami.

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