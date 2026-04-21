Lionel Scaloni aún no completó su lista preliminar de la Selección Argentina de fútbol para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, pero sí tiene algunos nombres definidos.
El panorama de los delanteros de la Selección Argentina previo al Mundial
Sin definiciones de la lista y con el tercer delantero aún en duda, Julián Álvarez y Lautaro Martínez se afianzan como las fichas fijas.
La mayoría de los campeones del Mundo en Qatar 2022 seguirán en la convocatoria y dos de ellos son los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
El tercero o cuarto delantero de la lista aún no se definió, a pesar de que Juan Manuel López de Palmeiras corre con ventaja ante la lesión de Joaquín Panichelli de Estrasburgo.
Con este panorama, ya se empieza a evaluar las respectivas situaciones de ambos artilleros argentinos en el cierre de la temporada en Europa.
Julián Álvarez
El delantero argentino Julián Álvarez, quien actualmente juega en el Atlético Madrid de España, estaría bajo el radar de tres grandes del fútbol europeo.
Se trata del Barcelona de España, el Arsenal de Inglaterra, y el Paris Saint-Germain de Francia, todos ellos con un muy buen presente tanto a nivel local como internacional.
El Barcelona está muy cerca de conseguir el bicampeonato en LaLiga de España y si bien quedó eliminado en los cuartos de final de esta Champions League, pudo volver a generar respeto a nivel internacional.
El Arsenal, por su parte, es uno de los equipos protagonistas de esta temporada, en la que podría terminar con unas enormes alegrías o con uno de los mayores fracasos de su historia.
Esto se debe a que el equipo de la capital inglesa tenía prácticamente asegurado el título en la Premier League para cortar con la sequía de 22 años, pero en las últimas fechas se complicó de manera insólita y ahora pelea mano a mano con el Manchester City.
Además, si bien está en las semifinales de la Champions League, donde justamente se enfrentará con el Atlético Madrid de Álvarez, el nivel de los “Gunners” en las últimas semanas genera más dudas que certezas.
Por último, aparece el Paris Saint-Germain de Francia, que en la actualidad es el mejor equipo del mundo. En la última temporada ganaron su primera Champions League y, luego de ser goleados en la final del Mundial de Clubes, se recuperaron rápidamente para ir en busca del bicampeonato en el torneo de clubes más importante de Europa.
En la presente temporada, Julián Álvarez demostró un gran nivel con el Atlético, donde anotó 19 goles y repartió 9 asistencias en 47 partidos. La “Araña” también fue clave en los cuartos de final de la Champions League gracias al golazo de tiro libre que le hizo al Barcelona.
Lautaro Martínez
El Inter de Milán, equipo que tiene como una de sus grandes figuras al delantero argentino Lautaro Martínez, podría consagrarse campeón de la Serie A de Italia durante este fin de semana, cuando se dispute la trigésimo cuarta fecha.
El equipo que es dirigido por el rumano Cristian Chivu lidera luego de 33 fechas con 78 puntos y le saca 12 unidades a sus escoltas, que son el Napoli y el Milan.
Esta situación deja en una muy buena posición al Inter, que el fin de semana podría consagrarse campeón de la Serie A por vigésimo primera ocasión en su historia y así afianzarse en la segunda posición entre los más ganadores de Italia, solo por detrás de los 36 de la Juventus.
Para que esto ocurra, el Inter tiene varios escenarios en los que terminaría celebrando su nuevo título. Uno de ellos sería ganarle al Torino en condición de visitante, en el encuentro que se llevará a cabo este domingo a partir de las 13 (hora de Argentina) y que ni el Napoli ni el Milan sumen de a tres en sus respectivos partidos del viernes y el domingo frente al Cremonese y la Juventus.
La otra alternativa para el Inter es empatar con el Torino y que el Napoli y el Milan pierdan sus partidos.
De esta manera, y con solo 12 puntos por disputar, el Inter le sacaría una cantidad superior a sus escoltas, que ya no tendrían chances de alcanzarlo.
En lo que va de la actual década, el Inter de Milán es uno de los equipos más dominantes de Italia, ya que conquistó los títulos de Serie A en 2021 y 2024 y ya tiene todo prácticamente liquidado para una nueva consagración. Además, conquistó la Copa de Italia en 2022 y 2023, la Supercopa de Italia en 2022, 2023 y 2024.
Su gran deuda pendiente en los últimos años es la Champions League, donde alcanzó la final en 2023 y 2025, aunque cayó mostrando una pobre imagen en ambas ocasiones frente al Manchester City de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia.