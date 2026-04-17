Argentina tiene definido su camino de arranque en el Mundial 2026. El seleccionado de Lionel Scaloni fue ubicado en el Grupo J y comenzará la defensa del título ante tres rivales de continentes distintos: Argelia, Austria y Jordania.
Cómo es el grupo de Argentina en el Mundial 2026
Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos. El campeón del mundo jugará sus tres partidos iniciales en Estados Unidos.
La composición del grupo le da a la Selección una primera ronda con perfiles muy diferentes. Argelia aparece como representante africano, Austria como adversario europeo y Jordania como una de las selecciones asiáticas que buscarán dar el golpe en la mayor Copa del Mundo de la historia.
Los rivales que tendrá Argentina en la primera fase
El debut será frente a Argelia, un equipo con más recorrido mundialista que los otros dos integrantes de la zona. Después llegará Austria, que en los papeles asoma como el cruce más exigente del grupo, y el cierre será contra Jordania, una selección que llega con el impulso de haber conseguido una clasificación histórica.
En el calendario oficial de FIFA, Argentina abrirá su participación ante Argelia en Kansas City, luego jugará frente a Austria en Dallas y cerrará la fase de grupos contra Jordania, también en el área de Dallas. Esa hoja de ruta ya le da una forma concreta a la previa albiceleste.
Qué escenario tendrá la Selección en el Grupo J
Más allá del peso específico de cada rival, el Grupo J quedó armado sin cruces sudamericanos y con un reparto geográfico que obligará a Argentina a medirse con estilos distintos desde el inicio. En ese sentido, la primera fase pondrá a prueba la capacidad del equipo para adaptarse rápido a contextos diversos.
También hay un dato central de contexto: el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y 104 partidos. Ese nuevo formato amplía el volumen del torneo y vuelve todavía más importante terminar bien posicionado en la fase de grupos para encarar los cruces directos con un cuadro más favorable.
El grupo de Argentina, partido por partido
La Selección jugará ante Argelia el martes 16 de junio, luego se medirá con Austria el lunes 22 y cerrará la zona contra Jordania el sábado 27. Los tres encuentros corresponden al Grupo J y ya figuran en el fixture oficial publicado por FIFA para el Mundial 2026.
Con ese panorama, la Argentina ya conoce su punto de partida en la Copa del Mundo. El sorteo y el calendario dejaron un grupo sin potencias tradicionales europeas ni sudamericanas, pero con rivales capaces de exigir atención desde la primera fecha.