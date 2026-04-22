Toto Wolff tiene claro cómo Mercedes afrontará el desafío de gestionar a dos pilotos que pelean por el campeonato. El director de las Flechas de Plata confía en que tanto Kimi Antonelli como George Russell conocen los valores del equipo y que ningún interés individual estará por encima de la escudería alemana, que lidera el Mundial de Constructores con 45 puntos de ventaja sobre Ferrari.
Toto Wolff se anticipa para la batalla Antonelli-Russell en Mercedes
El director austríaco confía en la filosofía del equipo para gestionar el duelo interno que protagonizan sus dos pilotos tras un arranque arrollador de temporada
La temporada 2026 ha arrancado con Mercedes como pleno dominador. Tres carreras, tres victorias y un duelo interno que promete mantener en vilo al paddock durante todo el año.
Antonelli, con dos triunfos consecutivos en China y Japón, lidera el campeonato de pilotos con nueve puntos de ventaja sobre su compañero Russell, ganador en la cita inaugural.
Para Mercedes no es la primera vez que gestiona una batalla interna por el título. Entre 2014 y 2016, Lewis Hamilton y Nico Rosberg protagonizaron uno de los enfrentamientos más intensos de la historia reciente de la Fórmula 1, una experiencia que Wolff considera valiosa para afrontar el presente.
"Lo extraño en la Fórmula 1 es que los dos compañeros de equipo también son los mayores competidores. Hemos aprendido mucho en los últimos más de 10 años sobre cómo manejar mejor estas situaciones", reconoció el austríaco.
La filosofía es clara: dejarles correr, pero siempre bajo la premisa de que el equipo está por encima de todo. "Mercedes es una de las marcas más formidables del mundo. Competimos por 150.000 personas que trabajan para nosotros, una empresa que existe desde hace más de 120 años", recordó Wolff.
El equipo, por encima de todo
El director de Mercedes no oculta que existe una línea roja que ningún piloto puede cruzar. "En el momento en que el piloto sienta que todo esto va sobre él, esa no es la mentalidad que permitiríamos jamás. Preferiría tener solo un coche conduciendo si no estuviera claro", advirtió con contundencia.
Sin embargo, confía plenamente en que ni Antonelli ni Russell llegarán a ese punto. "Nuestros pilotos llevan tanto tiempo en la familia Mercedes que forman parte de esa mentalidad, de ese enfoque filosófico y del legado que representan", aseguró.
Antonelli cumple expectativas
El italiano, de apenas 19 años, está aprovechando al máximo su segunda temporada en la categoría reina. Tras una campaña de aprendizaje en 2025, Antonelli ha elevado su nivel y ha terminado entre los dos primeros en las tres carreras disputadas hasta ahora.
"Teniendo en cuenta su edad y su relativa falta de experiencia, le llevaría al menos una temporada encontrar el ritmo, y eso está ocurriendo", valoró Wolff, quien también pidió cautela. "No esperamos ahora un milagro para todo el año. Hemos visto menos errores, pero los coches de seguridad van a tu favor o en tu contra durante toda la temporada".
Russell, por su parte, ha sufrido problemas de fiabilidad y mala fortuna en Japón con el coche de seguridad, circunstancias que han permitido a su joven compañero tomar ventaja en la clasificación.
Autenticidad y equilibrio
Preguntado sobre cómo ayudará a Antonelli a mantener el impulso de cara a Miami, próxima cita del calendario, Wolff apuesta por la sinceridad. "Solo tenemos que seguir siendo auténticos en nuestra relación con él. Cuando es bueno, es bueno y dilo. Y cuando va mal, es malo y dilo así", explicó.
"A veces es ponerle el brazo alrededor y otras veces decirle que tiene que mejorar en esa área. Ya no tiene que justificarnos que tiene la velocidad, la habilidad y el carácter. Ahora solo es cuestión de más experiencia", concluyó el director austríaco.
Mercedes afronta el resto de la temporada con un coche competitivo y dos pilotos hambrientos de gloria. La gestión de Wolff será clave para convertir ese potencial en títulos.