El presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, dejó varias definiciones de peso durante su contacto con la prensa en el marco de la presentación del proyecto Alpha 54 Racing, donde vinculó el nuevo impulso internacional del automovilismo nacional con la tradición histórica del club.
Carman: "El ACA tiene que volver a enamorar con el automovilismo en todas sus formas"
El titular del ACA afirmó que uno de sus objetivos al frente de la entidad fue que “el automovilismo vuelva a enamorar en todas sus formas y en todas sus facetas”, y consideró que el presente argentino en categorías internacionales ayuda a sostener ese impulso. Para Carman, la proyección de pilotos nacionales en la escalera hacia la Fórmula 1 fortalece el momento del deporte motor y obliga al club a acompañar ese proceso.
Además habló de la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva al país, se refirió a la relación con la ACTC y también lamentó la tragedia ocurrida en el rally en Córdoba.
En primer término, Carman puso el foco en el valor simbólico del lanzamiento de Alpha 54 y lo interpretó como un regreso del ACA a una función que considera parte de su identidad.
El dirigente sostuvo que para la institución resulta “emotivo” volver a promover y apoyar a jóvenes talentos argentinos para que puedan competir en el exterior, y ligó esa decisión con “la tradición del club”, a la que definió como parte del ADN del automovilismo argentino.
Objetivos
En esa línea, el titular del ACA afirmó que uno de sus objetivos al frente de la entidad fue que “el automovilismo vuelva a enamorar en todas sus formas y en todas sus facetas”, y consideró que el presente argentino en categorías internacionales ayuda a sostener ese impulso.
Para Carman, la proyección de pilotos nacionales en la escalera hacia la Fórmula 1 fortalece el momento del deporte motor y obliga al club a acompañar ese proceso.
Otro de los puntos salientes de la charla fue la chance de que Argentina vuelva a meterse en la conversación por la Fórmula 1. Sobre ese objetivo, Carman valoró el respaldo de la FIA y confirmó la importancia de que el país sea sede de un congreso continental del organismo.
Según explicó, ese gesto constituye una señal política e institucional favorable para el ACA, aunque aclaró que no alcanza por sí solo: para avanzar en una eventual candidatura también serán determinantes el apoyo económico, la organización y las condiciones del autódromo.
Relación ACA-ACTC
Consultado por la relación entre el ACA y la ACTC, el dirigente buscó bajar el tono de confrontación y negó que exista una “grieta” en el automovilismo argentino, aunque marcó diferencias de fondo entre ambas estructuras. Carman insistió en que el ACA no cumple funciones de promoción comercial, sino de fiscalización, homologación de autódromos y regulación deportiva bajo normas internacionales.
En ese punto fue terminante al sostener que muchas veces se comparan “peras y manzanas”, porque se trata de roles distintos.
A la vez, remarcó que la entidad no puede modificar a voluntad las reglas deportivas, ya que esas disposiciones están determinadas por la FIA.
Para Carman, mantener la fiscalización alineada con el Código Deportivo Internacional resulta central no solo desde lo institucional, sino también para facilitar que pilotos argentinos puedan competir luego a nivel regional o internacional sin obstáculos reglamentarios.
En el tramo final del diálogo, Carman también se refirió al accidente fatal ocurrido en el rally de Córdoba. Allí explicó que se trataba de una competencia bajo fiscalización Codasur, con participación de otros automóviles clubes y supervisión internacional, y señaló que previamente se había pedido despejar la zona donde luego ocurrió el hecho.
En su análisis, la tragedia volvió a exponer un problema recurrente vinculado al incumplimiento de las medidas de seguridad por parte del público.
Así, en una sola intervención, el presidente del ACA dejó planteados varios de los ejes que hoy atraviesan al automovilismo argentino: la necesidad de recuperar protagonismo internacional, la formación de pilotos, la discusión sobre la gobernanza del deporte y la obligación permanente de reforzar la seguridad en cada competencia