Lanzamiento de Alpha 54 Racing

Carman: "El ACA tiene que volver a enamorar con el automovilismo en todas sus formas"

El titular del ACA afirmó que uno de sus objetivos al frente de la entidad fue que “el automovilismo vuelva a enamorar en todas sus formas y en todas sus facetas”, y consideró que el presente argentino en categorías internacionales ayuda a sostener ese impulso. Para Carman, la proyección de pilotos nacionales en la escalera hacia la Fórmula 1 fortalece el momento del deporte motor y obliga al club a acompañar ese proceso.