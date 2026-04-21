Automovilismo internacional

Alpha 54 Racing anunció a Palotini y Díaz para su proyecto en la Fórmula 4 italiana

En un acto realizado en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), la escudería Alpha 54 Racing confirmó la incorporación de los argentinos Thiago Palotini y Federico Díaz a su programa deportivo en la Fórmula 4 italiana, en el marco de un proyecto orientado al desarrollo internacional de pilotos.