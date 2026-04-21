La iniciativa cuenta con el respaldo institucional del ACA como sponsor principal, junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e YPF, dentro de uno de los campeonatos formativos más competitivos del automovilismo mundial.
Alpha 54 Racing anunció a Palotini y Díaz para su proyecto en la Fórmula 4 italiana
En un acto realizado en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), la escudería Alpha 54 Racing confirmó la incorporación de los argentinos Thiago Palotini y Federico Díaz a su programa deportivo en la Fórmula 4 italiana, en el marco de un proyecto orientado al desarrollo internacional de pilotos.
El emprendimiento representa además un hecho significativo para el automovilismo argentino, al devolverle presencia como sponsor en un equipo europeo después de medio siglo.
50 años después
Con base en Faenza, Italia, Alpha 54 Racing fue fundada por Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco, ambos con pasado en la Fórmula 1 a través de Racing Bulls.
La estructura ya se encuentra operativa y participa en la Fórmula 4 italiana, con el objetivo de constituirse en un nexo entre Argentina y Europa dentro del automovilismo de formación.
En cuanto a los pilotos elegidos, Thiago Palotini llega tras una destacada campaña en karting, disciplina en la que obtuvo títulos en IAME y Rotax Argentina, además del campeonato Sudamericano Rotax, sumando también experiencia en el plano internacional.
Federico Díaz, en tanto, inició su trayectoria deportiva en 2022 y mostró un crecimiento sostenido, con campeonatos en karting a nivel provincial y nacional. En 2025 dio el salto a los monopostos, con participación en la Fórmula Renault Plus, la Fórmula Nacional Argentina y la Fórmula 4 brasileña.
Autoridades
Del lanzamiento participaron autoridades del ACA, de la Comisión Deportiva Automovilística, representantes del equipo y funcionarios del área deportiva del Gobierno porteño, además de los dos pilotos que integrarán la estructura en esta nueva etapa.
La presencia del ACA en el proyecto fortalece su vínculo con la formación de pilotos nacionales y su proyección internacional, en un programa que también contempla estructura profesional de trabajo, preparación física y acuerdos en el área de simuladores para acompañar la evolución deportiva de los competidores.