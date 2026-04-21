El piloto argentino, que llega tras una sólida trayectoria en karting, ya tuvo sus primeros contactos con el equipo y el auto en pruebas realizadas en Italia, donde comenzó a dimensionar el salto competitivo.
Palotini inicia su desafío europeo en la Fórmula 4 italiana con Alpha 54 Racing
El desembarco de Alpha 54 Racing en la Fórmula 4 italiana no solo representa un paso importante para el automovilismo argentino a nivel estructural, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de jóvenes pilotos como Thiago Palotini, quien afrontará su primera experiencia en Europa dentro de una de las categorías formativas más exigentes del mundo.
La adaptación incluyó no solo el cambio de nivel, sino también el contacto con circuitos de alta complejidad y una tecnología muy superior a la que conocía en el ámbito local.
En ese proceso, Palotini se encontró con un monoposto de características muy distintas: mayor velocidad, menor carga aerodinámica y un comportamiento más exigente desde lo conductivo, donde el protagonismo del piloto resulta determinante.
Desafío deportivo
A eso se suma el nivel de las pistas europeas y la infraestructura general, aspectos que marcan una diferencia sustancial respecto al automovilismo sudamericano.
El desafío deportivo también estará atravesado por la magnitud del campeonato. La Fórmula 4 italiana reúne grillas numerosas, con alrededor de medio centenar de autos, lo que eleva la exigencia en cada salida a pista y obliga a una rápida adaptación en contextos de alta competencia.
En este escenario, el objetivo inicial estará puesto en el proceso más que en los resultados inmediatos. La prioridad será consolidar el trabajo junto al equipo y los ingenieros, comprender el funcionamiento del auto y avanzar de manera progresiva en el rendimiento a lo largo de la temporada.
Previa
El programa de preparación incluye además trabajo en simuladores, entrenamientos físicos específicos y una planificación integral que apunta a sostener el desarrollo deportivo en el tiempo.
En paralelo, el piloto deberá compatibilizar su actividad internacional con sus estudios, en una etapa que marcará un cambio significativo también en lo personal.
La experiencia europea comenzará en breve y significará no solo un desafío deportivo, sino también una instancia clave en la formación de un piloto que buscará abrirse camino en el automovilismo internacional, dentro de una estructura que apunta a consolidarse como puente entre Argentina y las categorías de base en Europa.