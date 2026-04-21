Lanzamiento en la sede del ACA

Palotini inicia su desafío europeo en la Fórmula 4 italiana con Alpha 54 Racing

El desembarco de Alpha 54 Racing en la Fórmula 4 italiana no solo representa un paso importante para el automovilismo argentino a nivel estructural, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de jóvenes pilotos como Thiago Palotini, quien afrontará su primera experiencia en Europa dentro de una de las categorías formativas más exigentes del mundo.