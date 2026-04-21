Entrevista con El Litoral

Federico Díaz y el salto al gran semillero europeo de la Fórmula 4

La confirmación de su presencia en la estructura argentina con base en Italia representa un paso de enorme trascendencia para un piloto que viene construyendo su camino con rapidez y que ahora tendrá la posibilidad de medirse en uno de los campeonatos más competitivos del mundo en materia de monopostos.