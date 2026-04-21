El piloto argentino Franco Colapinto será el gran protagonista de un evento sin precedentes este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando acelere un monoplaza de Fórmula 1 por las calles del barrio de Palermo, en el marco de un roadshow que marcará el regreso de la máxima categoría al ámbito porteño después de 14 años.
Colapinto protagonizará un roadshow histórico en Buenos Aires
Franco Colapinto traerá a la Argentina un evento automovilístico sin precedentes que unirá generaciones, desde la histórica "Flecha de Plata" hasta un moderno monoplaza.
La exhibición se desarrollará sobre un circuito callejero montado en la zona de avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, con extensión hacia sectores de avenida Sarmiento. Allí, el joven piloto argentino realizará distintas salidas a pista a lo largo de la jornada, en una actividad que combina espectáculo, cercanía con el público y promoción del automovilismo internacional.
La primera aparición en pista está prevista para las 12.45, cuando Colapinto manejará un Lotus E20 con motor Renault V8, unidad correspondiente a la temporada 2012 de Fórmula 1.
Más tarde, a las 14.30, llegará uno de los momentos más esperados del evento: el piloto se subirá a la histórica “Flecha de Plata”, el modelo que inmortalizó a Juan Manuel Fangio en la categoría.
La inclusión de esta réplica no responde a una acción oficial de Mercedes-Benz, sino a la intención de aportarle un fuerte simbolismo al evento: unir distintas generaciones del automovilismo a través de dos autos icónicos y de un piloto argentino como hilo conductor.
Detalles del recorrido
La actividad continuará a las 15.15 con una nueva salida del Fórmula 1 moderno, mientras que el cierre será a las 15.55 con una recorrida en un bus descapotable, en contacto directo con el público.
El evento contará además con una propuesta integral para los asistentes. Desde las 8.30 estarán habilitados los accesos a los sectores dispuestos en plaza Seeber y plaza Sicilia, donde se instalarán pantallas gigantes para seguir la actividad en pista, además de presentaciones musicales, DJs y la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.
La organización dispuso también distintos puntos de visualización a lo largo del circuito, con pantallas ubicadas en zonas estratégicas como Libertador y Casares, el entorno del Planetario y otros sectores del recorrido, con el objetivo de garantizar el seguimiento del espectáculo.
Con entrada libre y gratuita, el roadshow se perfila como uno de los eventos deportivos del año en la capital argentina, con la particularidad de tener como protagonista a un piloto nacional en pleno crecimiento dentro del automovilismo internacional.