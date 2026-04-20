El cronograma oficial de actividades para la exhibición de Franco Colapinto del domingo 26 en Palermo se difundirá mañana, según confirmaron los organizadores del “Road Show to BA 2026”.
Franco Colapinto se prepara para deslumbrar este domingo en Argentina
Desde el miércoles, diversas avenidas del barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires estarán cerradas para el montaje del evento. Se implementarán medidas de seguridad para peatones y ciclistas. Este martes se conoce el cronograma oficial.
Aunque resta la confirmación oficial, trascendió que la jornada comenzará a las 10.30 con una vuelta en el micro de la Ciudad de Buenos Aires, donde se entregarán remeras y gorros a los fanáticos. Luego, el piloto mantendrá una charla con el periodista especializado Juan Fossaroli.
La primera salida a pista con el Lotus está prevista para las 12.45. En total, Colapinto realizará cuatro pasadas sobre el circuito callejero montado en la zona de los bosques de Palermo.
Cortes programados
Los cortes programados en Palermo para el “Road Show to BA 2026”, donde Franco Colapinto correrá con un Fórmula 1 el próximo domingo:
Miércoles 22 al domingo 26
A partir de las 9:
▪️Corte total en la Avenida Iraola, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Infanta Isabel, para el montaje del escenario principal.
Jueves 23
A partir de las 22:
▪️Corte de contracarril y bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.
▪️Corte del carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.
▪️Corte del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Casares.
▪️Corte del primer carril del lado norte en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida del Libertador.
▪️Uso de carriles para estacionamiento de producción en la Av. Colombia y la Av. Adolfo Berro.
Viernes 24
A partir de las 20:
▪️Ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.
Sábado 25
A partir de las 8:
▪️Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.
A partir de las 16:
▪️Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.
▪️Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.
▪️Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).
▪️Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.
Día de la exhibición
Domingo 26:
De 7 a 18:
▪️Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.
▪️Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
▪️Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.
▪️Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.
▪️Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.
Hasta el miércoles 29
▪️Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.
Información importante
▪️No se va a permitir el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, al igual que la venta ambulante en la zona.
▪️Se dispondrá de un corredor seguro para ciclistas y peatones en la vereda con control de seguridad desde el jueves 23 a la noche.
▪️El acceso peatonal a las calles afectadas por la pista estará restringido desde la noche del sábado 25.
▪️Habrá corte total peatonal, con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María Oro y Kennedy,entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí. Y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.
▪️Habrá acceso al sector preferencial de vecinos por domicilio en el DNI en la Avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en la Avenida del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria.