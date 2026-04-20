La Fórmula 1, en las calles porteñas

Franco Colapinto se prepara para deslumbrar este domingo en Argentina

Desde el miércoles, diversas avenidas del barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires estarán cerradas para el montaje del evento. Se implementarán medidas de seguridad para peatones y ciclistas. Este martes se conoce el cronograma oficial.