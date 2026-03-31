Crece la expectativa de cara a la exhibición anunciada este martes que encabezará Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de abril.
Colapinto encenderá la pasión en Buenos Aires con un icónico Lotus de Fórmula 1
El argentino Franco Colapinto piloteará el emblemático Lotus E20 de la Fórmula 1, con su potente motor V8, por las calles de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de abril.
Uno de los aspectos que mayor interés despierta entre los fanáticos del automovilismo es el vehículo que utilizará el piloto argentino: se trata del Lotus E20 de la temporada 2012, un monoplaza emblemático por su rendimiento, su potencia y el inconfundible sonido de los motores V8 de aquella época.
El evento se desarrollará en las calles del barrio porteño de Palermo, en el marco del receso de la Fórmula 1 tras la reconfiguración del calendario internacional.
Se espera una importante convocatoria para presenciar un espectáculo que no tiene antecedentes recientes en la ciudad capital de la Argentina.
Un coche con historia
El Lotus E20 quedó en la memoria de los seguidores de la categoría por su protagonismo en la temporada 2012. Aquel año, el finlandés Kimi Räikkönen logró una victoria en el Gran Premio de Abu Dabi y acumuló diez podios, en lo que significó su exitoso regreso a la Fórmula 1.
En términos técnicos, el modelo se destaca por contar con un motor Renault RS27-2012, un V8 atmosférico de 2.4 litros que puede alcanzar las 18.000 revoluciones por minuto. Este conjunto mecánico genera un sonido característico que será uno de los principales atractivos de la exhibición, especialmente en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.
Con un peso cercano a los 640 kilogramos y una potencia estimada en unos 800 caballos de fuerza, el monoplaza combina velocidad y agilidad, cualidades ideales para una demostración en un trazado urbano.
La elección de un auto de una generación anterior responde a cuestiones reglamentarias y operativas. La FIA establece limitaciones estrictas para el uso de vehículos actuales fuera de competencia, con el objetivo de evitar ventajas técnicas. A su vez, los monoplazas modernos, equipados con sistemas híbridos, requieren una infraestructura compleja que dificulta su utilización en este tipo de eventos.
En contraste, el Lotus E20 presenta una configuración más simple y adaptable, lo que lo convierte en una opción adecuada para una exhibición callejera. Si bien lucirá los colores actuales de Alpine, su mecánica conserva la esencia de una era distinta de la Fórmula 1.
Con acceso libre en gran parte del recorrido, la exhibición promete convertirse en uno de los eventos automovilísticos más convocantes de los últimos años en el país, con Colapinto como figura central y el sonido de los V8 como sello distintivo de una jornada que apunta a quedar en la memoria del público.
El vínculo entre Reutemann y Lotus
Hablar de Lotus es remitirse a una de las escuderías más emblemáticas en la historia de la Fórmula 1, protagonista de una era dorada marcada por la innovación técnica y el talento de grandes pilotos. Entre ellos, el argentino Carlos Alberto Reutemann dejó su huella en la temporada 1979, cuando integró las filas del equipo británico.
El santafesino llegó a Lotus tras su paso por Ferrari y se encontró con una estructura que, si bien mantenía su prestigio, atravesaba un período de transición luego de los años dominantes con el revolucionario efecto suelo. A bordo del Lotus 79 y posteriormente del Lotus 80, Reutemann compitió en una temporada exigente, logrando resultados que le permitieron seguir consolidándose entre los pilotos más competitivos de su generación.
Si bien su paso por la escudería no se extendió en el tiempo, su presencia en Lotus forma parte del recorrido de uno de los máximos referentes del automovilismo argentino en la Fórmula 1. La combinación entre la tradición del equipo británico y el talento del piloto de Santa Fe representa un capítulo significativo dentro de la historia del deporte.
Décadas más tarde, ese legado vuelve a tomar protagonismo en el país con la exhibición que encabezará Franco Colapinto en Buenos Aires, donde un Lotus de Fórmula 1 volverá a rugir ante el público argentino.