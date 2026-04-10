Exhibición de F1

Con Colapinto al volante, Alpine prepara un fuerte despliegue para su show en Buenos Aires

La escudería movilizará más de diez personas para acompañar al piloto argentino en un road show urbano en Palermo. Nueve estarán abocadas de manera exclusiva al funcionamiento del Fórmula 1 que llegará desde Enstone.