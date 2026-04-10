Franco Colapinto volverá a ser eje de una gran convocatoria en la Argentina, esta vez al volante de un Fórmula 1 en plena Ciudad de Buenos Aires. La exhibición, prevista en un circuito callejero montado entre las avenidas Sarmiento y Libertador, en Palermo, contará con un operativo especial de Alpine, que enviará no solo el auto sino también una estructura técnica y logística superior a la habitual para este tipo de eventos.
Con Colapinto al volante, Alpine prepara un fuerte despliegue para su show en Buenos Aires
La escudería movilizará más de diez personas para acompañar al piloto argentino en un road show urbano en Palermo. Nueve estarán abocadas de manera exclusiva al funcionamiento del Fórmula 1 que llegará desde Enstone.
El monoplaza elegido para la demostración es el Lotus E20, utilizado en la temporada 2012 de la Fórmula 1 por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean, y que ya partió desde Enstone rumbo a la Argentina. Sobre esa unidad girará buena parte del dispositivo preparado por la escudería francesa para una jornada que demandará precisión técnica y coordinación operativa en un escenario urbano.
Según trascendió, Alpine movilizará una comitiva de más de diez personas para el road show porteño. De ese total, nueve integrantes trabajarán exclusivamente sobre el auto, con funciones vinculadas a la unidad de potencia, el encendido del motor, la gestión operativa y la coordinación general del equipo. A esa estructura se sumarán además miembros de las áreas de marketing, comunicación y producción audiovisual.
El despliegue estará a cargo del denominado Race Support Team (RST), una formación diferente a la que interviene en los fines de semana de Gran Premio. En este caso, la magnitud del evento, la extensión del recorrido y las exigencias logísticas explican una presencia más amplia que la habitual.
La actividad se desarrollará sobre un trazado de más de dos kilómetros y, de acuerdo con la información conocida hasta aquí, Colapinto realizaría cuatro salidas a pista a lo largo de una programación estimada en seis horas.
La expectativa del público quedó reflejada en la venta de entradas. Se pusieron a disposición alrededor de 15 mil tickets, con valores de entre 80 mil y 180 mil pesos, mientras que también se previó un sector especial asociado a la experiencia Big Box, con acceso a hospitality, garage tours y boxes.
El evento abarcará un sector amplio de Avenida del Libertador, desde el puente hasta Ugarteche, e incluirá además espacios como Plaza Intendente Seeber y Plaza Sicilia, en las inmediaciones del Jardín Japonés. La transmisión será exclusiva de ESPN y también estará disponible a través de Disney+ Premium.
Con este marco, Buenos Aires se prepara para recibir una exhibición de alto impacto, con Colapinto como figura central y un Fórmula 1 nuevamente en acción ante el público argentino. Para los fanáticos del automovilismo, será una cita singular: la oportunidad de ver de cerca al piloto argentino en un evento de gran escala, acompañado por toda la estructura que Alpine dispone para una puesta en escena inédita en el país.