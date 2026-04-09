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La Fórmula 1 debate su futuro: reunión clave para ajustar las reglas 2026

Equipos, la FIA y los fabricantes se reúnen en Londres para revisar las polémicas reglas energéticas 2026. Buscan mejorar la clasificación, reforzar la seguridad y equilibrar el rol del piloto.

Reglamentos bajo la lupa: la cumbre que puede redefinir la temporada. Credito: REUTERS/Go NakamuraReglamentos bajo la lupa: la cumbre que puede redefinir la temporada. Credito: REUTERS/Go Nakamura
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La Fórmula 1 atraviesa un momento bisagra en la temporada 2026. Tras las primeras tres carreras del calendario —disputadas en Australia, China y Japón—, el nuevo reglamento técnico dejó sensaciones encontradas y encendió alertas en distintos frentes.

Si bien la categoría celebra un aumento en los adelantamientos y un espectáculo más dinámico en carrera, las críticas apuntan directamente al corazón del nuevo paradigma: la gestión de energía. El sofisticado equilibrio entre motor térmico y despliegue eléctrico ha elevado el protagonismo de los algoritmos por sobre la intuición del piloto, especialmente en clasificación.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 15, 2026 Ferrari's Lewis Hamilton before the race REUTERS/Go NakamuraReglamentos bajo la lupa: la cumbre que puede redefinir la temporada. Credito: REUTERS/Go Nakamura

En ese contexto, la reunión técnica prevista en Londres aparece como el primer paso formal para recalibrar un reglamento que, aunque innovador, ha expuesto fisuras en su aplicación práctica.

Clasificación en crisis: menos piloto, más algoritmo

Uno de los principales focos de conflicto es el formato de clasificación. Lo que históricamente fue la máxima expresión del talento individual hoy se percibe condicionado por sistemas automatizados que regulan el uso de energía en cada tramo del circuito.

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Pilotos y aficionados coinciden en el diagnóstico: las vueltas rápidas han perdido naturalidad. La necesidad de preservar energía para las rectas obliga a levantar el pie en sectores clave, incluso en plena vuelta lanzada. El resultado es una conducción menos agresiva y, para muchos, menos auténtica.

El descontento generalizado impulsó a la Federación Internacional del Automóvil y a la Formula One Management a poner sobre la mesa posibles ajustes. Entre las alternativas que se discutirán figuran una reducción del componente eléctrico en clasificación o modificaciones en los parámetros de recarga y despliegue de energía.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 14, 2026 Ferrari mechanics with the car of Ferrari's Lewis Hamilton in the pit lane during qualifying REUTERS/Go NakamuraReglamentos bajo la lupa: la cumbre que puede redefinir la temporada. Credito: REUTERS/Go Nakamura

Sin embargo, no se esperan decisiones inmediatas. La reunión del jueves será apenas el punto de partida de un proceso que continuará el 20 de abril, con participación ampliada de equipos y autoridades, antes de una eventual votación.

Seguridad y tiempos políticos

El debate técnico se entrelaza con una preocupación más urgente: la seguridad. El accidente sufrido por Oliver Bearman en Suzuka —con una desaceleración de 50G tras una maniobra evasiva ante el Alpine de Franco Colapinto— reactivó las advertencias sobre las velocidades de aproximación generadas por el nuevo reglamento.

Figuras como Andrea Stella ya habían anticipado estos riesgos antes del inicio de la temporada. Ahora, con evidencia concreta, la discusión gana peso político dentro del paddock.

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En este punto, la FIA cuenta con la potestad de intervenir de forma unilateral si considera que hay riesgos inaceptables. No obstante, el clima actual sugiere que existe un consenso incipiente para avanzar en ajustes sin necesidad de imponer medidas excepcionales.

De todos modos, las expectativas deben moderarse. No habrá cambios estructurales en el corto plazo: los desarrollos técnicos ya realizados por equipos y fabricantes hacen inviable cualquier modificación de hardware. Las correcciones, en todo caso, serán graduales y se pondrán a prueba a partir del Gran Premio de Miami.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 14, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli before the sprint race Pool via REUTERS/Andy WongReglamentos bajo la lupa: la cumbre que puede redefinir la temporada. Credito: REUTERS/Go Nakamura

En paralelo, subyace un debate más profundo sobre la esencia de la Fórmula 1: cuánto debe depender del ingenio humano y cuánto de la sofisticación tecnológica. Una discusión que, aunque inevitable, parece destinada a madurar más allá de esta coyuntura inmediata.

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