Buenos Aires se prepara para un domingo que promete quedar marcado en el historial del automovilismo nacional. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto logístico es hoy una realidad confirmada: el monoplaza que Franco Colapinto conducirá en la exhibición de Palermo ya ha sido preparado y embalado para cruzar el Atlántico.
Del taller a Buenos Aires: el Lotus E20 ya viaja para una exhibición única
El Lotus E20 ya está listo para viajar a Buenos Aires. Franco Colapinto encabezará una exhibición histórica en Palermo, donde la Fórmula 1 volverá a rugir tras más de una década.
La escudería Alpine oficializó el anuncio a través de sus canales digitales, compartiendo imágenes de sus mecánicos trabajando en el taller junto a un mensaje que despertó el entusiasmo de los fanáticos: “Tenemos una entrega especial para Buenos Aires”.
La Fórmula 1 regresa a las calles porteñas
El vehículo elegido para esta cita no es un modelo cualquiera dentro de la rica historia de la máxima categoría. Se trata del Lotus E20, un monoplaza diseñado por James Allison que ocupa un lugar de privilegio por ser el coche con el que Kimi Räikkönen alcanzó la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi en 2012.
Este modelo representa el final de una era dorada de la ingeniería mecánica, destacándose por un motor V8 aspirado de 2.4 litros capaz de girar hasta las 18.000 revoluciones por minuto.
Sus prestaciones son asombrosas incluso para los estándares actuales, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y una velocidad final que roza los 300 km/h, todo gestionado por una caja semiautomática de siete marchas.
Sin embargo, más allá de las cifras de rendimiento, el mayor atractivo para el público porteño será la potencia sonora. Este conjunto técnico explica la vibración característica que los motores actuales han perdido, y que volverá a sentirse en las calles porteñas después de más de diez años de ausencia.
Para Colapinto, el desafío será doble, ya que se convertirá en el primer argentino en protagonizar una exhibición de este calibre en el corazón de la Capital.
Mientras la base operativa del equipo en Enstone dedica sus esfuerzos a introducir mejoras en el A526 —aprovechando el paréntesis en el calendario mundial tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita—, una unidad especial de Alpine se enfocará exclusivamente en el evento del 26 de abril.
Un despliegue internacional para un evento masivo
Para ello, la escudería dispondrá un equipo técnico de entre cinco y seis mecánicos especializados en eventos históricos, una estructura más ágil que la utilizada en los fines de semana de carrera, donde suelen operar más de veinte personas por coche.
Dada la magnitud del fenómeno que rodea al piloto argentino, el despliegue de Alpine en Buenos Aires irá mucho más allá de la gestión mecánica del vehículo, que lucirá la decoración actual de la escudería. El equipo desembarcará con una delegación integral que incluye especialistas en marketing, prensa y creadores de contenido encargados de documentar cada kilómetro del E20 en suelo argentino.
Esta gran apuesta responde a la enorme expectativa generada, la cual ya obligó a las autoridades a extender el trazado del circuito original en Palermo para garantizar la seguridad de las miles de personas que se esperan.
Este Lotus E20 llega con un rodaje reciente en escenarios de prestigio, habiendo participado en el Barcelona Fan Festival de 2024 de la mano de Jack Doohan, y en las últimas ediciones del Festival de la Velocidad de Goodwood.
Ahora, en las manos de Colapinto, el mítico coche de Enstone buscará reencontrarse con el público argentino en una jornada que promete combinar la nostalgia de los motores V8 con el presente brillante del joven talento nacional.