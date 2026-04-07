4 cuadras más

Se amplía el circuito para el road show de Franco Colapinto en Palermo

El evento automovilístico extenderá su recorrido por las calles porteñas, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos del deporte motor. El piloto se convierte en el primer argentino en conducir un F1 en una exhibición de esta magnitud en Buenos Aires, marcando un hito en su carrera.