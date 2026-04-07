El trazado del road show que hará Franco Colapinto el domingo 26 en Palermo fue ampliado ante la demanda del público y para disponer de un mayor espacio para que la experiencia sea mucho mejor.
Se amplía el circuito para el road show de Franco Colapinto en Palermo
El evento automovilístico extenderá su recorrido por las calles porteñas, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos del deporte motor. El piloto se convierte en el primer argentino en conducir un F1 en una exhibición de esta magnitud en Buenos Aires, marcando un hito en su carrera.
Franco Colapinto se prepara para encender las calles de Buenos Aires, en un evento de demostración histórico que marcará el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad después de 14 años.
El nuevo esquema extiende el circuito hacia el sur, que terminaba en la avenida del Libertador y República de la India, hasta el cruce de Libertador y la avenida Casares, de un lado, y la calle Ugarteche, del otro.
Con este cambio, el trazado abarcará una superficie mayor. Sobre Libertador irá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también habrá un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.
El piloto argentino conducirá el monoplaza Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8 y con el branding del equipo BWT Alpine Formula One Team. Será la primera vez en más de una década que un auto de Fórmula 1 circule por las calles porteñas y, además, Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 en este tipo de exhibición en Buenos Aires.