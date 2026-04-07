La expectativa por ver a Franco Colapinto al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en Argentina quedó en evidencia este lunes 6 de abril, cuando la preventa de entradas para su exhibición en la Buenos Aires se agotó en cuestión de horas.
Furor por ver a Colapinto: se agotó la preventa para su exhibición en Buenos Aires
La primera jornada de venta exclusiva terminó con localidades agotadas en pocas horas. Este martes se habilita la venta general y se espera una alta demanda.
La instancia inicial de venta, exclusiva para usuarios de una plataforma patrocinadora del evento, registró una demanda masiva que dejó sin tickets disponibles a poco de su apertura. En redes sociales, el entusiasmo de los fanáticos convivió con quejas de quienes no lograron acceder a una entrada en esta etapa.
Nueva oportunidad en la venta general
Tras el rápido sold out, la organización confirmó que este martes 7 de abril se habilitará la venta general, sin restricciones. A partir de lo ocurrido en la preventa, se prevé que las localidades disponibles vuelvan a agotarse en un corto período.
El evento, que genera una enorme expectativa en el público local, representa una oportunidad única para los aficionados al automovilismo de ver de cerca un auto de la máxima categoría en acción.
Un regreso histórico a las calles porteñas
La exhibición se llevará a cabo el domingo 26 de abril en el barrio de Palermo, donde Colapinto conducirá un monoplaza Lotus E20, equipado con un motor Renault V8 y adaptado con la identidad visual del equipo Alpine F1 Team.
El recorrido comprenderá un circuito callejero de casi dos kilómetros en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en pleno corazón de la ciudad.
El evento tendrá además un valor simbólico: marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles porteñas después de 14 años, en una exhibición que combina espectáculo deportivo y cercanía con el público.
Acceso libre
Más allá de las entradas oficiales, la organización adelantó que habrá sectores de acceso libre a lo largo del circuito, lo que permitirá que miles de personas puedan presenciar el paso del monoplaza sin necesidad de ticket, aunque la ubicación dependerá de la anticipación con la que se acerquen.
“Conducir en casa en un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó Franco Colapinto al momento del anuncio.
Con una convocatoria que promete ser multitudinaria, la exhibición se perfila como uno de los eventos deportivos más destacados del año en la Buenos Aires.