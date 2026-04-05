Ignacio Fain es un joven piloto argentino que nos representa en la máxima categoría del automovilismo nacional. Para quienes siguen el TC y TC Pick Up, sabrán que el oriundo de Villa Minetti ya cuenta con varios títulos en su corta trayectoria. Actualmente estudia Contador Público en la Universidad Católica de Santa Fe y en esta charla nos cuenta cómo combina su pasión por los fierros con su carrera universitaria.
Diálogo con el joven corredor santafesino Ignacio Faín
Congeniar el deporte profesional de alta competencia con la vida universitaria
-¿Cómo nace tu pasión por el automovilismo? ¿Cómo fueron tus inicios?
-Mi pasión por el automovilismo la heredo de familia. Mi papá corría, siempre de manera amateur, así que desde chico iba a los autódromos a acompañarlo y a los ocho años comencé en karting. Fue la primera vez que tuve contacto con algo de cuatro ruedas.
-¿Cuál es el mayor desafío que recuerdes?
-Me tocó arrancar de muy chico, uno lo hace con más libertad, sin tanta presión, no tenés noción de lo que estás haciendo, de que estás corriendo en un karting. Creo que la etapa más dura como profesional, y que nos pasa a todos, es a los 14/15 años, cuando comenzás a escalar en el deporte y en la vida, a madurar, entre la escuela, las salidas con amigos, los cumpleaños. El automovilismo es un deporte de fin de semana y ahí es cuando tenés que elegir. Yo tenía que cumplir con el colegio, después entrenar y el fin de semana cuando uno quiere descansar o tus amigos salen, a mí me tocaba competir. Ahí es donde entra en juego la pasión por lo que uno hace.
-¿Qué recordás de tu primer título en Fórmula 3 Santafesina y TC Pista Mouras? ¿Qué significó ser campeón a los 17 años?
-Ese primer título fue un momento muy especial. Era todo nuevo, sensaciones que uno va descubriendo. La verdad fue hermoso. Era muy chico, y ahí uno empieza a valorar las cosas cuando va pasando la vida. Hoy miro hacia atrás y fue hermoso todo lo que me pasó también en el TC Mouras, otra categoría a nivel nacional, mucho más importante. Fue un año muy duro para mí, de muchos cambios en mi vida. Pasé a ser profesional en el automovilismo y tuve la suerte de subir rápidamente al podio. Son cosas que uno recuerda muy bien y te impulsan a seguir creciendo.
-¿Cómo es la relación con tu papá?
-Mi papá es mi ídolo. Me acompañó todas las carreras desde que arranqué. Muchas veces con opiniones divididas, las chispas y los roces propios de la relación padre-hijo, pero siempre nos apoyamos mutuamente y es algo que disfrutamos mucho los dos. Siempre pienso que es algo que él hubiera querido lograr, pero como arrancó de grande en la actividad, no tuvo esa posibilidad. Gracias a Dios puedo darle esa oportunidad de vivirlo también, no como piloto sino como mi viejo. Es muy lindo y satisfactorio para mí ver cómo lo disfruta.
-¿Qué tan importante es en este momento la preparación física y mental?
Muy importante. En general los deportes fueron mutando cada vez más para el lado del profesionalismo y de la dependencia de la parte física y mental. Yo trabajo con una psicóloga deportiva desde hace varios y con un entrenador personal. Ambas cosas son fundamentales.
El físico obviamente porque se desgasta mucho en una competencia, son carreras de una hora y físicamente el piloto tiene que estar preparado para sufrir mucho el calor, a veces llegamos a 60/70 grados adentro del auto y ahí es cuando el físico se empieza a cansar, la mente empieza a fallar y uno empieza a cometer errores.
Por eso también la parte mental es importantísima. En mi caso, tuve un momento de muchos obstáculos en mi carrera deportiva y me di cuenta de que no los podía superar solo. Desde ahí, hace ya tres años, trabajo con mi psicóloga que me ayuda mucho también en la parte cognitiva, porque el automovilismo es un deporte de máxima concentración, y eso se trabaja mucho en la semana previa de una competencia.
¿Cómo se conforma tu equipo? ¿Qué profesionales te acompañan?
Mi equipo está conformado por un personal trainer, una psicóloga deportiva y también un ingeniero en sistemas que me ayuda con toda la parte de análisis de datos de las competencias. Al competir en dos categorías distintas, también hay mecánicos y otros profesionales del deporte, siempre con ingenieros a la cabeza, que son quienes definen toda la puesta a punto de los vehículos.
-¿Cuál es tu mayor motivación hoy? ¿A qué apuntas en el automovilismo?
-Gracias a Dios cumplí ya muchos sueños y logré varias cosas que quería, como llegar al Turismo Carretera y subirme a un podio en la máxima categoría del automovilismo nacional. Hoy mi motivación a corto plazo sería ganar una carrera este año, ser aspirante al título y obviamente ser campeón y seguir escalando dentro del automovilismo nacional. Ojalá algún día también pueda probarme en el exterior.
-A nivel nacional o internacional, ¿qué piloto miras o tenés como referencia?
-Me pasa algo muy loco y es que no miro mucho automovilismo, nunca tuve esa costumbre. En Fórmula 1, obviamente, lo miro a Colapinto. En el plano internacional, a Lewis Hamilton, múltiple campeón; me gusta su temperamento, su tranquilidad a la hora de afrontar situaciones complejas. En el automovilismo nacional siempre admiré mucho a Agustín Canapino, hoy en día el mejor piloto del país y con quien tengo una relación de amistad, que me ayudó mucho en mis comienzos.
Es un sueño para mí compartir pista con todos estos monstruos, tanto Agustín como los demás pilotos del automovilismo nacional. Pasó todo muy rápido, hace cinco años estaba viendo las carreras desde atrás del tejido como un fanático más y hoy comparto la pista con ellos. Es algo que todavía me cuesta dimensionar.
-¿Cómo combinas esta pasión por el automovilismo con tu carrera universitaria?
-La verdad que es difícil. Todos los deportes, y el automovilismo aún más, demandan mucho tiempo. Tanto en la semana como en los fines de semana estamos muy ocupados, y poder dedicarle el tiempo a una carrera universitaria, como Contador Público, demanda el doble de dedicación. A veces es frustrante cuando no te alcanza el tiempo y te das cuenta de que no te va tan bien. A mí me gusta tener el control de mis cosas, me gusta que me vaya bien en todo lo que hago y, a veces, cuando me doy cuenta de que no me alcanza el tiempo, me frustro. Particularmente mi carrera tiene una modalidad de cursado intensivo y eso me ayuda a seguir al día todos los contenidos y las clases.
-¿Hay algunas herramientas te haya dado la carrera y que puedas aplicar en el automovilismo?
-Sí, totalmente. Creo que Contador Público y el automovilismo van de la mano. Hoy en el automovilismo nacional el piloto se tiene que buscar el presupuesto, tenés que conseguir tus publicidades y auspiciantes, así que la carrera me ha dado un montón de herramientas para afrontar mis finanzas y también cuestiones de marketing.
-¿Crees que el deporte de alta competencia te fue formando también humanamente?
-Sí, el deporte de alta competencia te hace madurar a temprana edad, te obligar a hacerte más adulto, a afrontar más responsabilidades. Son todas cosas que aceleran ciertas etapas de la vida. Por eso es importante estar muy fuerte de mente para afrontar esos días difíciles cuando todavía sos chico, cuando en realidad tendrías que estar jugando con tus amigos a la pelota o en un cumpleaños. Eso te lleva a acelerar muchos procesos y a saltear muchas etapas que te van formando en otros aspectos.
-¿Estás hoy donde hubieras querido estar hace unos años atrás?
-Sí y más rápido de lo esperado, porque pude hacer la escalera del profesionalismo rápido y hoy estoy en la máxima categoría del país midiéndome con los mejores. Obviamente uno siempre aspira a más, pero la realidad es que te vas dando cuenta que el camino no es tan fácil. Mi idea siempre fue llegar a lo más alto del automovilismo nacional y a la par estudiar, tener la educación que estoy teniendo hoy, así que estoy viviendo la vida que siempre soñé.
-¿Qué consejo le darías a alguien que quiere o que sueña con empezar en el automovilismo o que está buscando empezar una carrera universitaria?
Lo importante es la dedicación y la pasión. Tenés que estar seguro de lo que querés, seguro de lo que hacés, porque si no, ante pequeños baches es donde más fácil caes. Por supuesto que son elecciones que implican dejar muchas cosas de lado, pero eso siempre va a traer recompensas. Y siempre es importante seguir teniendo buenas relaciones, vínculos, amigos y disfrutar la vida.