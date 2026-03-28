Comenzar a forjar el destino: la UCSF recibió a sus ingresantes

Con la bienvenida a los ingresantes, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) dio inicio formal al ciclo académico 2026 para sus carreras de grado, en todas sus sedes. A las palabras de las autoridades, se sumaron charlas motivacionales y mensajes inspiradores en el comiendo de una etapa clave de formación, como lo es la universitaria.
"Hoy, seguramente, es y será uno de los días más significativos en su historia personal donde comienza a forjarse su destino que consiste en ser fieles a la vocación", les dijo el rector, magister Eugenio Martín De Palma, a los jóvenes estudiantes, subrayando el valor de este momento.
En esa línea los invitó a sostener "ese llamado interior que requiere mucha firmeza y fidelidad. Habrá tiempos de desolación y desconcierto, los cuales podremos sobrellevar si no perdemos el eje y confiamos en el amor de Dios". También destacó la dimensión social de la vocación, que "nos pone en el lugar de ser auténticos y verdaderos servidores de la sociedad".
De Palma aprovechó la ocasión para presentar a las autoridades de la Universidad que lo acompañan en su gestión: vicerrectores, decanos y secretarios de Rectorado.
Como es habitual, la bienvenida tiene lugar tras la culminación del Curso de Ingreso a la Vida Universitaria (CIVU), organizado por el equipo de Ingreso. En cada sede, el acto incluyó las palabras del rector, un espacio de oración a cargo del capellán y la bendición final para los jóvenes estudiantes. Se trata de un primer paso compartido en la vida universitaria, con una comunidad que acompaña las diversas elecciones vocacionales. Este año son más de 2000 los ingresantes a las carreras de grado que ofrece la universidad en sus seis sedes.
Ser protagonistas del viaje
En Santa Fe, Franco Dumont -profesor en Ciencias de la Educación- y Mora Serafino -estudiante avanzada de Diseño Industrial- invitaron a los ingresantes a ser protagonistas de su paso por la universidad, usando como guía el viaje del héroe: salir de la zona de confort, afrontar pruebas, atravesar la crisis y transformarse para inspirar a otros.
Plantearon la universidad como un viaje de transformación, conectados con la brújula interior que guía a cada uno: "materias que nos apasionan, proyectos que nos entusiasman, el 'quién quiero ser'", y sostenido por vínculos de calidad, comunidad y sin perder la autenticidad.
Ingresantes de la Sede San Jerónimo, en la ciudad de Reconquista, de la UCSF. Gentileza UCSF
En un momento clave, abordaron la inteligencia artificial con un mensaje claro: aunque la IA nos atraviese, "tu diferencial será tu humanidad". Subrayaron la importancia de las habilidades blandas -pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, emprendedurismo, adaptación- y, sobre todo, propósito: "toda inteligencia artificial necesita un objetivo predefinido por una persona".
Luego de proponer varias dinámicas para que los ingresantes participen, concluyeron: "La universidad es un viaje hacia toda la verdad de nosotros mismos, de los demás, del mundo y de Dios", para vivir a pleno este viaje con autenticidad, en comunidad y con sentido.
Inteligencia, corazón y manos
El profesor Pablo Petroni, docente de Filosofía en varias facultades de la UCSF ofreció la conferencia en las sedes Posadas, Reconquista, Rosario y Rafaela, donde propuso a los jóvenes escuchar los "tres lenguajes del Papa Francisco": la cabeza, el corazón y las manos. "Todo lo que ingresa intelectualmente (cabeza) debe enhebrarse a través del corazón, para luego poder 'transformar la realidad'" (manos).
Remarcó que un estudiante UCSF "debe formarse con conciencia social, responsabilidad y fe" para afrontar las problemáticas del tiempo presente. En su exposición los invitó a preguntarse qué significa ser estudiante. Animó a pensarlo como una experiencia de sentido ligada a la vocación, que implica también una relación con la comunidad.
"En el aula aprendemos ante todo a preguntar", sostuvo Petroni, y afirmó que en el vínculo maestro–discípulo, acontece la búsqueda de la verdad. Ser estudiante es también congeniar vida y universidad, habilitando silencios, estudio y habitando cada espacio. "Es una actividad personal y espiritual enorme, ponerme a disposición con lo que soy y con lo que tengo, y hacerlo de la mejor manera posible", concluyó.
Inscripciones extraordinarias
Aún permanecen abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en todas las sedes de la UCSF. Para consultas o más información visitar la página web www.ucsf.edu.ar/ingreso, vía WhatsApp 342 5371285 o al teléfono: 342-4603030 interno 163.