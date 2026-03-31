La ciudad de Buenos Aires vivirá una jornada sin precedentes el próximo 26 de abril, cuando el piloto argentino Franco Colapinto protagonice un road show que llevará la emoción de la Fórmula 1 a las calles del barrio de Palermo.
Colapinto trae la Fórmula 1 a Buenos Aires en un show histórico en Palermo
El piloto argentino encabezará una exhibición única con un monoplaza de Alpine. Será el 26 de abril y marcará el regreso de la F1 a la Ciudad tras 14 años.
El evento, denominado Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026 y presentado por Mercado Libre, contará con la participación del equipo BWT Alpine Formula One Team, que pondrá en pista un monoplaza histórico para la exhibición.
Colapinto conducirá el modelo E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8, en un trazado callejero especialmente acondicionado. Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 ruede en la Ciudad de Buenos Aires, lo que convierte al evento en un hito para el automovilismo nacional.
La exhibición tendrá como escenario las calles de Palermo, que se transformarán por un día en un circuito urbano, acercando al público argentino a una experiencia única y de primer nivel internacional.
El piloto, uno de los principales referentes del automovilismo argentino en la actualidad, expresó su entusiasmo por presentarse ante su gente en un contexto tan especial, en una ciudad que volverá a vibrar con el sonido de los motores de la máxima categoría.
El road show no solo apunta a celebrar la trayectoria de Colapinto, sino también a reavivar la pasión local por la Fórmula 1, en un país con una rica historia dentro de la disciplina.
Se espera una convocatoria masiva para un espectáculo que promete velocidad, emoción y un fuerte vínculo entre el deporte motor y el público argentino.
“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial", expresó Colapinto.
La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:
- Un sector abierto y gratuito.
- Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
- En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
- El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la promoción de eventos deportivos de alcance internacional y consolida su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte, además de proyectarla como un centro estratégico de cultura, entretenimiento y grandes eventos globales
Será transmitido por ESPN y Disney+ Plan Premium*, media partners oficiales del evento.
Venta general a partir del 07/04 a las 16:00 hs.