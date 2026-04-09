Luego de la suspensión de fechas en Medio Oriente

La Fórmula 2 cambia el calendario y Varrone se ilusiona con el desembarco en Estados Unidos y Canadá

La categoría anunció que Miami y Montreal recibirán las fechas 2 y 3 del calendario 2026, en reemplazo de las rondas que no podrán disputarse en Sakhir y Yeda. Será la primera vez que el certamen compita en suelo norteamericano y el argentino Nicolás Varrone aparece como uno de los protagonistas de esta nueva etapa.