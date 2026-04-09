La Fórmula 2 oficializó este jueves una modificación importante en su calendario 2026 y, al mismo tiempo, un paso histórico para la categoría: Miami y Montreal serán sede de la segunda y tercera fecha del campeonato, lo que marcará el estreno de la divisional en Norteamérica.
La Fórmula 2 cambia el calendario y Varrone se ilusiona con el desembarco en Estados Unidos y Canadá
La categoría anunció que Miami y Montreal recibirán las fechas 2 y 3 del calendario 2026, en reemplazo de las rondas que no podrán disputarse en Sakhir y Yeda. Será la primera vez que el certamen compita en suelo norteamericano y el argentino Nicolás Varrone aparece como uno de los protagonistas de esta nueva etapa.
La reestructuración se dio a partir de la imposibilidad de disputar durante abril las competencias previstas en Sakhir, Baréin, y Yeda, Arabia Saudita. Frente a este escenario, la organización resolvió rearmar el cronograma para sostener la continuidad deportiva del certamen y sumó dos plazas de fuerte impacto dentro del calendario internacional.
Cambios en el calendario
De esta manera, la Fórmula 2 correrá en Miami, Estados Unidos, del 1 al 3 de mayo, y más tarde viajará a Montreal, Canadá, donde la acción se desarrollará del 22 al 24 de mayo. Luego, la categoría volverá al continente europeo para afrontar la tradicional cita de Montecarlo, programada entre el 4 y el 7 de junio.
En clave argentina, la novedad también genera expectativa por la presencia de Nicolás Varrone, uno de los nombres que sigue de cerca el automovilismo nacional en la categoría. Distintos medios ya reflejaron el impacto de esta modificación en su temporada, ya que el piloto tendrá ahora la posibilidad de presentarse en dos escenarios de gran repercusión dentro del calendario internacional y en un contexto especial para la expansión de la Fórmula 2.
Desde la cúpula de la Fórmula 1 y la FIA valoraron el esfuerzo realizado para encontrar una rápida solución y evitar un extenso parate en el campeonato. Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, destacó el trabajo conjunto entre la F1, la FIA, la Fórmula 2 y los promotores de ambos Grandes Premios para concretar el desembarco en Miami y Montreal.
En la misma línea se expresó Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, quien consideró que la incorporación de estas dos fechas permite mantener un campeonato sólido y equilibrado, además de abrir una nueva puerta para el crecimiento global de la categoría y su acercamiento a nuevas audiencias.
Oportunidad
Por su parte, Bruno Michel, CEO de la Fórmula 2, reconoció que la reorganización no fue sencilla, aunque remarcó la relevancia de esta oportunidad. El directivo señaló que la posibilidad de competir por primera vez en Norteamérica era un objetivo que la categoría venía persiguiendo desde hacía tiempo, y celebró que finalmente pueda concretarse en esta temporada.
También remarcó que el desafío será importante tanto para los equipos como para los pilotos, que deberán adaptarse a escenarios nuevos dentro de un calendario que sumó dos plazas de enorme repercusión. A la vez, se mostró confiado en que el espectáculo estará a la altura de las expectativas y aportará un atractivo especial a los fines de semana de Gran Premio.
Más allá de esta novedad, desde la organización dejaron en claro que el deseo sigue siendo regresar a Baréin y Arabia Saudita tan pronto como la situación lo permita. Mientras tanto, la Fórmula 2 abre una nueva etapa en 2026, con una apuesta fuerte y una señal clara de expansión: acelerar por primera vez en suelo norteamericano.