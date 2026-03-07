Este sábado en Australia

Debut argentino en la antesala de la F1: Varrone arranca en F2 y Colnaghi da sus primeros pasos en F3

Mattia Colnaghi tendrá su primera experiencia oficial en la FIA Formula 3 Championship este sábado a las 18:50 (hora de Argentina), mientras que Nicolás Varrone hará lo propio en la carrera sprint de la FIA Formula 2 Championship desde las 21:25. Ambas competencias, que se disputan en el circuito de Albert Park Circuit de Melbourne, podrán seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+, que transmite la señal de ESPN, y también por F1 TV Pro.