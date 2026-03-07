Debut argentino en la antesala de la F1: Varrone arranca en F2 y Colnaghi da sus primeros pasos en F3

El piloto argentino Nicolás Varrone inició oficialmente su primera temporada en la exigente FIA Formula 2 Championship, categoría considerada el último escalón antes de la Fórmula 1.
El piloto argentino Nicolás Varrone inició oficialmente su primera temporada en la exigente FIA Formula 2 Championship, categoría considerada el último escalón antes de la Fórmula 1.
El representante de Van Amersfoort Racing disputó la clasificación en el circuito de Albert Park Circuit y finalizó en el 19° lugar, a 1.827 segundos del poleman, el sueco Dino Beganovic.
El argentino había logrado ubicarse momentáneamente en la 14ª posición, pero dos banderas rojas en los minutos finales de la sesión condicionaron su intento de mejorar el tiempo y terminó perdiendo varios puestos en el clasificador.
En la carrera sprint del sábado, Varrone sufrió un trompo en la primera vuelta que lo relegó en el pelotón. Pese a intentar recuperar posiciones durante la competencia, las múltiples banderas amarillas limitaron su avance y finalmente cruzó la meta en el 21° lugar.
La victoria quedó en manos del paraguayo Joshua Duerksen. La actividad del argentino continuará con la carrera principal del fin de semana en el marco del Gran Premio de Australia de Fórmula 2.
El otro foco argentino del fin de semana estuvo en la FIA Formula 3 Championship con el debut de Mattia Colnaghi, piloto de 17 años nacido en Italia que decidió representar a la Argentina gracias a la nacionalidad de su madre.
El joven integrante de MP Motorsport logró recuperarse tras unos ensayos complicados y protagonizó una sólida clasificación, en la que finalizó sexto con un registro de 1:34.547. La pole position quedó en manos del francés Théophile Nael, piloto de Campos Racing, con un tiempo de 1:34.187.
Sin embargo, en la Sprint Race del viernes por la tarde Colnaghi sufrió un incidente en la segunda vuelta cuando peleaba posiciones con autos del equipo Prema Racing.
Tras una salida de pista, quedó relegado al último lugar y finalizó la competencia en esa posición, con un fuerte desgaste de neumáticos producto del esfuerzo por recuperar terreno.
La actividad de las categorías formativas se desarrolla como parte del programa del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park Circuit, una de las citas tradicionales del calendario internacional.
La carrera sprint de la Fórmula 3 se disputó este sábado a las 18:50 (hora de Argentina), mientras que la sprint de Fórmula 2 se largó a las 21:25. Las competencias pueden seguirse en el país a través de la plataforma de streaming Disney+ —servicio que integra las transmisiones de ESPN— y también mediante F1 TV Pro.
Con el inicio de la temporada, tanto Varrone como Colnaghi comienzan a construir su recorrido internacional en dos categorías claves dentro del camino hacia la máxima categoría del automovilismo