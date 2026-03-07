Estados Unidos

Indian Wells: los hermanos Cerúndolo y Sebastián Báez buscan el pase a tercera ronda

Tras las eliminaciones de Etcheverry y Ugo Carabelli, tres argentinos quedan en carrera en el primer Masters 1000 del año. Francisco debuta como preclasificado, mientras que Juan Manuel y Báez enfrentan desafíos de alto riesgo ante rivales europeos.