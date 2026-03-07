#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Estados Unidos

Indian Wells: los hermanos Cerúndolo y Sebastián Báez buscan el pase a tercera ronda

Tras las eliminaciones de Etcheverry y Ugo Carabelli, tres argentinos quedan en carrera en el primer Masters 1000 del año. Francisco debuta como preclasificado, mientras que Juan Manuel y Báez enfrentan desafíos de alto riesgo ante rivales europeos.

Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez salen a la cancha este sábado.Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez salen a la cancha este sábado.
Seguinos en
Por: 

Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo salen hoy a la cancha en el desierto californiano.

Esperanza vuelve a latir con el básquet: debutan Almagro y Alma

Tras las recientes caídas de Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, la esperanza argentina en Indian Wells descansa sobre tres raquetas. Este sábado, el certamen entra en zona de definiciones para la Legión.

El debut del número uno nacional

Francisco Cerúndolo (20°), el mejor rankeado del país, abrirá la jornada a las 16:00 (hora argentina) en la Cancha 5. Al ser preclasificado, debuta directamente en esta segunda ronda frente al francés Benjamin Bonzi.

Francisco Cerúndolo este martes. Crédito: Australian OpenFrancisco Cerúndolo (20°), el mejor rankeado del país, abrirá la jornada a las 16 horas.

Fran llega con el impulso de una sólida gira sudamericana, donde alzó el trofeo del Argentina Open y fue semifinalista en Santiago, demostrando que su tenis está listo para las grandes citas de la temporada.

Juan Manuel, por el golpe ante otro francés

No antes de las 18:20, el menor de los Cerúndolo buscará seguir de racha.

Mirá tambiénMalcorra: “Unión está en un gran momento y aparte está jugando muy bien”

Luego de una batalla épica para eliminar al neerlandés Botic Van de Zandschulp, Juan Manuel se medirá ante el experimentado Arthur Rinderknech (26°). El zurdo atraviesa un gran momento físico y buscará dar el impacto de la jornada.

Báez y un cierre de alto voltaje

El cierre de la actividad argentina estará a cargo de Sebastián Báez. El bonaerense, que ostenta un 2025 de gran regularidad (finalista en Auckland y semifinalista en Buenos Aires y Chile), tendrá una prueba de fuego ante el checo Jiri Lehecka (22°).

Sebastián Báez en el Australian Open.El cierre de la actividad argentina estará a cargo de Sebastián Báez.

El duelo está programado para el último turno, no antes de las 22:00.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Tenis
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro