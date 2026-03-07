Indian Wells: los hermanos Cerúndolo y Sebastián Báez buscan el pase a tercera ronda

Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo salen hoy a la cancha en el desierto californiano.
Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo salen hoy a la cancha en el desierto californiano.
Tras las recientes caídas de Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, la esperanza argentina en Indian Wells descansa sobre tres raquetas. Este sábado, el certamen entra en zona de definiciones para la Legión.
Francisco Cerúndolo (20°), el mejor rankeado del país, abrirá la jornada a las 16:00 (hora argentina) en la Cancha 5. Al ser preclasificado, debuta directamente en esta segunda ronda frente al francés Benjamin Bonzi.
Fran llega con el impulso de una sólida gira sudamericana, donde alzó el trofeo del Argentina Open y fue semifinalista en Santiago, demostrando que su tenis está listo para las grandes citas de la temporada.
No antes de las 18:20, el menor de los Cerúndolo buscará seguir de racha.
Luego de una batalla épica para eliminar al neerlandés Botic Van de Zandschulp, Juan Manuel se medirá ante el experimentado Arthur Rinderknech (26°). El zurdo atraviesa un gran momento físico y buscará dar el impacto de la jornada.
El cierre de la actividad argentina estará a cargo de Sebastián Báez. El bonaerense, que ostenta un 2025 de gran regularidad (finalista en Auckland y semifinalista en Buenos Aires y Chile), tendrá una prueba de fuego ante el checo Jiri Lehecka (22°).
El duelo está programado para el último turno, no antes de las 22:00.