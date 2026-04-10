La Federación Internacional del Automóvil (FIA) puso en marcha el proceso de revisión del reglamento técnico y deportivo de la Fórmula 1 para la temporada 2026, en un contexto de evolución tecnológica y búsqueda de mayor competitividad en pista.
Fórmula 1: avanzan las modificaciones técnicas para la temporada 2026
La FIA inició una serie de reuniones con equipos y fabricantes para ajustar el reglamento 2026. La gestión de la energía aparece como uno de los principales ejes de cambio.
La primera reunión, que reunió a representantes del organismo, equipos y fabricantes de unidades de potencia, dejó una conclusión clara: habrá ajustes en la normativa.
Desde la FIA señalaron que, si bien el espectáculo ofrecido en las primeras carreras de la temporada ha sido positivo, se detectaron aspectos a mejorar, especialmente en lo relacionado con la gestión de la energía, uno de los pilares del nuevo reglamento que entrará en vigencia en 2026.
La gestión de la energía, en el centro del debate
Uno de los puntos más relevantes abordados en este primer encuentro fue el funcionamiento de los sistemas híbridos y la administración de la energía durante las competencias.
El reglamento 2026 apunta a una mayor electrificación de las unidades de potencia, lo que implica un equilibrio más complejo entre rendimiento, eficiencia y estrategia en carrera.
En ese marco, los equipos plantearon la necesidad de introducir ajustes que permitan optimizar el uso de la energía sin afectar la competitividad ni el espectáculo. La FIA reconoció que se trata de un aspecto técnico sensible, que requiere consenso entre todas las partes involucradas.
Un cronograma clave para definir los cambios
El proceso de revisión continuará en los próximos días con una agenda ya definida. El 15 de abril se llevará a cabo una reunión centrada en el reglamento deportivo, donde se analizarán las modificaciones necesarias para acompañar los cambios técnicos.
Un día después, el 16 de abril, tendrá lugar un nuevo encuentro técnico en el que se profundizarán los temas discutidos y se sumarán nuevos puntos a la agenda. Estas instancias permitirán avanzar en propuestas concretas que luego serán elevadas a un nivel decisorio.
La fecha clave será el 20 de abril, cuando se realice una reunión de alto nivel con representantes de todos los sectores involucrados, donde se buscará alcanzar un consenso sobre las modificaciones a implementar.
Un reglamento en evolución permanente
Desde la FIA destacaron que el reglamento 2026 fue concebido de manera conjunta entre equipos, fabricantes, promotores y el propio organismo rector, lo que establece una base de trabajo colaborativa para su actualización.
En este sentido, cualquier modificación deberá atravesar el proceso formal de aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor, garantizando así que los cambios respondan a criterios técnicos, deportivos y de sostenibilidad.
La revisión en curso refleja la dinámica propia de la Fórmula 1, una categoría en constante evolución donde la innovación tecnológica y la competitividad obligan a ajustes permanentes en las reglas del juego.