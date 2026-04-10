Rosario Central vivió este jueves una auténtica noche de Copa Libertadores de América. El “Gigante” de Arroyito tuvo el marco adecuado para semejante acontecimiento. La gente acompañó como siempre, pero esta vez con el cosquilleo previo a un partido muy esperado y soñado.
Central y Di María se quedaron con ganas de más en su debut de Copa Libertadores
El equipo rosarino tuvo su esperado estreno en el máximo torneo continental. Fue empate sin goles ante Independiente del Valle de Ecuador. El conjunto de Jorge Almirón tuvo todo a favor para quedarse con los tres puntos, pero le faltó puntería. “Hicimos un partido perfecto pero nos vamos con una sensación fea”, confió Di María
El entrenador Jorge Almirón pudo armar la planilla con sus mejores jugadores. Ángel Di María, quizás el jugador de mayor jerarquía y trayectoria de todos los que participan de esta edición 2026 de la competencia, se anunciaba desde el arranque.
Enfrente estaba Independiente del Valle de Ecuador, un club que en los últimos años se acostumbró a jugar este tipo de torneos y que levantó dos veces la Copa Sudamericana. No faltaba nada para que los “canallas” pudieran disfrutar de una jornada inolvidable. Solo faltó la victoria, que no es un detalle menor.
Como se esperaba, el partido no fue sencillo para Central. En el primer tiempo el trámite se hizo dinámico, de ida y vuelta, y las situaciones más claras las tuvo el conjunto visitante. A tal punto que el arquero Jeremías Ledesma fue una de las figuras en la primera etapa de este encuentro inaugural del Grupo H de la Libertadores.
Marca registrada
La más clara estuvo en los pies del ex Newell’s Carlos “Cocoliso” González, que se sorprendió al verse tan solo frente al arco y, en vez de empujarla hacia la red, la tiró afuera.
Lo mejor de Central partía de la marca registrada de Di María a la hora de conducir el ataque y también del atrevimiento del colombiano Jaminton Campaz, que desbordaba cada vez que se lo proponía por izquierda. Pero ni Alejo Véliz ni Enzo Giménez tuvieron una noche feliz al momento de definir de cara al portero Aldair Quintana.
El segundo tiempo tuvo un quiebre. A los 15 minutos, el experimentado capitán y conductor de Independiente del Valle, Junior Sornoza, cometió un error de principiante al pegarle una cachetada en la cara a Ovando y se fue expulsado. Central vio la oportunidad de quedarse con el triunfo y fue a buscarlo con todo. Almirón también lo interpretó así e hizo todos los cambios ofensivos que podía hacer. Hasta mandó a la cancha al zaguero Carlos Quintana, pero para jugar de delantero.
En los últimos 37 minutos del partido -los 30 que quedaban luego de la expulsión de Sornoza y los 7 que adicionó el árbitro Wilmar Roldán-, fue prácticamente todo de Central. Di María y Campaz seguían perforando los laterales del conjunto ecuatoriano, los mediocampistas apretaban al rival contra su arco y los delanteros iban con todo al área para tratar de romper el cero.
Pero se encontraron con la firmeza del arquero colombiano Quintana, que terminó siendo la figura del partido. Independiente del Valle festejó el punto que se llevó de Rosario.
Las sensaciones de un campeón del mundo
Cuando Ángel Di María debutó en la Copa Libertadores, antes de irse a Europa para hacer una carrera impresionante en los mejores clubes del planeta, era solo un chico. Por eso, el partido ante Independiente del Valle tuvo un sabor especial para “Fideo”.
El rosarino, campeón del mundo y de la Champions League con el Real Madrid, se dio el gusto de jugar su primer partido completo en la máxima competencia del continente: “Creamos un montón de ocasiones, nos quedamos con una sensación fea porque hicimos un partido perfecto”, confió Angelito, algo frustrado, al terminar el juego.
El de este jueves fue el primer partido de Di María como titular en la Copa Libertadores. Había jugado cuatro veces y en todas las ocasiones comenzó en el banco de suplentes. Su última vez en la competición fue el 12 de abril de 2006, en la derrota “canalla” ante Atlético Nacional de Medellín por 2 a 1, antes de su partida a Portugal.
Desde esa noche a este redebut en la Copa, pasaron 20 años y una carrera formidable para Angelito. “Fideo” tiene 116 partidos en Champions League y pudo levantar ese prestigioso trofeo con el Real Madrid. Jugó Europa League y hasta la vieja Copa UEFA.
Con la selección, disputó 18 partidos internacionales en mundiales y 52 por eliminatorias, hasta que logró ser campeón de América y del mundo. Este jueves comenzó una nueva aventura internacional para uno de los mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos.