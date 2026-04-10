Experiencia continental

Central y Di María se quedaron con ganas de más en su debut de Copa Libertadores

El equipo rosarino tuvo su esperado estreno en el máximo torneo continental. Fue empate sin goles ante Independiente del Valle de Ecuador. El conjunto de Jorge Almirón tuvo todo a favor para quedarse con los tres puntos, pero le faltó puntería. “Hicimos un partido perfecto pero nos vamos con una sensación fea”, confió Di María