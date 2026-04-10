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Gimnasia goleó a Camioneros, avanzó en la Copa Argentina y ahora va por Acassuso

El Lobo se impuso 4 a 1 en Banfield, resolvió la clasificación con autoridad y se metió en 16avos de final. El próximo rival será Acassuso.

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Gimnasia y Esgrima La Plata resolvió con contundencia su debut en la Copa Argentina 2026. En el estadio Florencio Sola, goleó 4 a 1 a Camioneros, dejó atrás los 32avos de final y se ganó un lugar en la próxima instancia, donde lo espera Acassuso. El triunfo también marcó un comienzo positivo en una noche de recambio para el Lobo.

El equipo platense abrió la cuenta con un penal convertido por Marcelo Torres, sufrió el empate parcial de Federico Aguirre y recuperó la ventaja antes del descanso con una acción de Alexis Steimbach. En el complemento terminó de resolverlo con los tantos de Maximiliano Zalazar e Ignacio Fernández.

Golpeó, sufrió un rato y lo encarriló

Gimnasia encontró rápido la ventaja desde los doce pasos y pareció acomodarse de entrada en Banfield. Sin embargo, Camioneros reaccionó en una pelota parada, aprovechó una salida defectuosa de Nelson Insfrán y llegó al empate con Aguirre, en un tramo en el que el partido se ensució más de la cuenta.

El Lobo volvió a tomar el control a los 30 minutos del primer tiempo con una jugada de Steimbach por la derecha. Su envío terminó desviado y se metió junto al segundo palo, una acción que le devolvió aire al equipo platense justo antes del descanso. Ese 2 a 1 le permitió reordenarse y jugar el segundo tiempo con otro margen.

Lo liquidó en el complemento

Ya en la segunda mitad, Gimnasia transformó su superioridad en una diferencia más clara. Zalazar estiró el marcador a los 20 minutos con un remate desde el borde del área que se desvió en un rival y descolocó al arquero. Cinco minutos después, Nacho Fernández apareció dentro del área para empujar la pelota y sellar el 4 a 1.

La goleada dejó al Lobo en 16avos de final, donde se medirá con Acassuso, que venía de dar el golpe al eliminar a Newell’s en la ronda anterior. El cruce abre ahora una nueva oportunidad para Gimnasia en un torneo que siempre ofrece atajos y sorpresas.

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