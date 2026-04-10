Gimnasia y Esgrima La Plata resolvió con contundencia su debut en la Copa Argentina 2026. En el estadio Florencio Sola, goleó 4 a 1 a Camioneros, dejó atrás los 32avos de final y se ganó un lugar en la próxima instancia, donde lo espera Acassuso. El triunfo también marcó un comienzo positivo en una noche de recambio para el Lobo.
Gimnasia goleó a Camioneros, avanzó en la Copa Argentina y ahora va por Acassuso
El Lobo se impuso 4 a 1 en Banfield, resolvió la clasificación con autoridad y se metió en 16avos de final. El próximo rival será Acassuso.
El equipo platense abrió la cuenta con un penal convertido por Marcelo Torres, sufrió el empate parcial de Federico Aguirre y recuperó la ventaja antes del descanso con una acción de Alexis Steimbach. En el complemento terminó de resolverlo con los tantos de Maximiliano Zalazar e Ignacio Fernández.
Golpeó, sufrió un rato y lo encarriló
Gimnasia encontró rápido la ventaja desde los doce pasos y pareció acomodarse de entrada en Banfield. Sin embargo, Camioneros reaccionó en una pelota parada, aprovechó una salida defectuosa de Nelson Insfrán y llegó al empate con Aguirre, en un tramo en el que el partido se ensució más de la cuenta.
El Lobo volvió a tomar el control a los 30 minutos del primer tiempo con una jugada de Steimbach por la derecha. Su envío terminó desviado y se metió junto al segundo palo, una acción que le devolvió aire al equipo platense justo antes del descanso. Ese 2 a 1 le permitió reordenarse y jugar el segundo tiempo con otro margen.
Lo liquidó en el complemento
Ya en la segunda mitad, Gimnasia transformó su superioridad en una diferencia más clara. Zalazar estiró el marcador a los 20 minutos con un remate desde el borde del área que se desvió en un rival y descolocó al arquero. Cinco minutos después, Nacho Fernández apareció dentro del área para empujar la pelota y sellar el 4 a 1.
La goleada dejó al Lobo en 16avos de final, donde se medirá con Acassuso, que venía de dar el golpe al eliminar a Newell’s en la ronda anterior. El cruce abre ahora una nueva oportunidad para Gimnasia en un torneo que siempre ofrece atajos y sorpresas.