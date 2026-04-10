Platense tuvo su estreno histórico en la Copa Libertadores y la noche terminó con una derrota. En Vicente López, el equipo de Walter Zunino perdió 2 a 0 ante Corinthians en el arranque del Grupo E, en un partido que se quebró en el segundo tiempo después de una primera mitad pareja y con señales alentadoras para el conjunto argentino.
Platense debutó con una derrota ante Corinthians en Vicente López
El Calamar cayó 2 a 0 en su estreno absoluto en la Copa Libertadores 2026. Aguantó el primer tiempo, pero en el complemento Corinthians golpeó dos veces y se llevó todo de Vicente López.
El Calamar había logrado sostener el cero durante los primeros 45 minutos e incluso tuvo las llegadas más claras de esa etapa. Sin embargo, en el complemento el equipo brasileño aprovechó mejor los espacios, golpeó con contundencia y dejó a Platense sin margen de reacción en su debut continental.
Un primer tiempo parejo y con ilusión
Platense jugó un primer tiempo competitivo y mostró que podía plantarse ante un rival de mayor recorrido internacional. La primera llegada clara fue con un remate de Guido Mainero desde la frontal del área, mientras que después Gonzalo Lencina estuvo cerca con un cabezazo que exigió a Hugo Souza.
Corinthians también insinuó peligro, sobre todo con Yuri Alberto, pero Matías Borgogno respondió cuando tuvo que intervenir. El 0 a 0 al descanso parecía dejar abierto un partido en el que el local había conseguido incomodar al equipo brasileño y sostener una imagen digna en una noche de enorme carga simbólica.
Corinthians lo resolvió en el complemento
El segundo tiempo cambió rápido. A los siete minutos, Kayke recibió un pase profundo de Rodrigo Garro, atacó el espacio por izquierda y definió por encima del achique de Borgogno para abrir el marcador. Ese gol le dio a Corinthians el control emocional del partido y obligó a Platense a correr desde atrás.
El Calamar intentó reaccionar y volvió a acercarse con un cabezazo de Ignacio Vázquez, pero el equipo de Fernando Diniz respondió con otra acción precisa. A los 25 minutos, otra vez Garro filtró un pase y Yuri Alberto resolvió por debajo del arquero para firmar el 2 a 0 que empezó a sentenciar la noche en Vicente López.
Para colmo, a los 34 minutos Juan Saborido vio la roja directa después de una revisión en el VAR y Platense quedó con diez. Con ese escenario, el partido se terminó de inclinar para la visita, que manejó el cierre sin demasiados sobresaltos y se llevó un triunfo importante en el arranque del grupo.
Un debut que deja una exigencia alta
La derrota dejó a Platense en el último lugar del Grupo E, sin puntos, mientras que Corinthians empezó la Copa con tres unidades y quedó al frente de la zona. Para el equipo argentino, el estreno dejó el impacto lógico del resultado, pero también la certeza de que necesitará mayor eficacia y solidez para competir en este tipo de escenarios.
En la próxima fecha, el Calamar visitará a Peñarol en Uruguay, en otro desafío de alta exigencia. Corinthians, por su parte, será local ante Independiente Santa Fe. La Libertadores arrancó con una prueba fuerte para Platense y con una caída que lo obliga a levantar rápido.