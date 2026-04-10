Rosario Central debutó en la Copa Libertadores 2026 con un empate sin goles ante Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito. El equipo de Jorge Almirón fue de menor a mayor, generó las situaciones más claras en el tramo final y terminó dejando una sensación de oportunidad perdida en el arranque del Grupo H.
Rosario Central fue más, no pudo romper el cero ante Independiente del Valle y arrancó con empate
El Canalla igualó 0 a 0 en el Gigante de Arroyito por la primera fecha del Grupo H. Creció con el correr del partido, jugó con un hombre más gran parte del segundo tiempo y mereció algo más.
El conjunto ecuatoriano comenzó mejor y exigió rápido a Jeremías Ledesma, que respondió ante remates de Daykol Romero, Jordy Alcívar y Layan Loor. Central tardó en meterse en partido, aunque también tuvo sus aproximaciones con Alejo Véliz, Enzo Giménez y un zurdazo de Vicente Pizarro tras una buena acción individual de Ángel Di María.
Central creció en el segundo tiempo
En el complemento, el Canalla salió con otra postura y empezó a empujar con mayor decisión. Véliz tuvo dos chances claras de cabeza, Ignacio Ovando casi conecta en el segundo palo y Campaz comenzó a encontrar espacios para lastimar por izquierda, en un tramo en el que el local ya mostraba otra intensidad.
El partido cambió todavía más a los 14 minutos, cuando Júnior Sornoza fue expulsado por un manotazo sobre Ovando. Con un hombre más, Central se adueñó del desarrollo y arrinconó por momentos a Independiente del Valle, aunque le faltó precisión para trasladar ese dominio al resultado.
La ocasión más clara llegó a los 26 minutos, cuando Campaz enganchó hacia adentro y sacó un remate con la cara externa del pie zurdo que pasó a centímetros del segundo palo. Ya en tiempo cumplido, el colombiano volvió a probar y obligó a una gran respuesta de Aldair Quintana, figura de la noche en Arroyito.
Un punto que deja sensaciones mezcladas
Central sumó en el arranque, pero el desarrollo del partido dejó la impresión de que podía haberse quedado con más. Después de un primer tiempo equilibrado y exigente, el equipo rosarino terminó imponiendo condiciones, especialmente tras la expulsión de Sornoza, aunque no logró capitalizar sus momentos más favorables.
Con este empate, el Canalla quedó tercero en el Grupo H con una unidad, mientras que Independiente del Valle se ubicó segundo. En la próxima fecha, Rosario Central visitará a Libertad de Paraguay, mientras que el conjunto ecuatoriano será local ante Universidad Central de Venezuela.