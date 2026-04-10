Canotaje

Adolfo Prytulak, del río a la élite: una historia de pasión, esfuerzo y sueños internacionales

El palista santafesino vuelve a competir en el más alto nivel del canotaje tras retomar la actividad hace tres años. Con una trayectoria marcada por desafíos históricos como la regata más larga del mundo, hoy se prepara para representar a la provincia en competencias internacionales de primer nivel.