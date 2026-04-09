Deporte y salud

Carolina Leonhardt: "El remo es el deporte más completo y el menos agresivo para el cuerpo"

La santafesina, recientemente consagrada subcampeona mundial de remo indoor, destaca los beneficios de una disciplina que combina potencia muscular con nulo impacto articular. Tras su paso por la danza clásica y el jiu-jitsu, encontró en el agua su lugar en el alto rendimiento.