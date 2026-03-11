Ni bicicleta fija ni caminata: cuál es el ejercicio ideal para cuidar el corazón y mejorar la circulación
Especialistas en salud destacan que existe una actividad física que combina trabajo aeróbico, fortalecimiento muscular y bajo impacto en las articulaciones. Se trata de un ejercicio completo que favorece la circulación, mejora la capacidad pulmonar y contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares.
Mantener una rutina de actividad física es fundamental para preservar la salud del corazón
Mantener una rutina de actividad física es uno de los pilares fundamentales para preservar la salud del corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares. Durante años, caminar o utilizar bicicleta fija fueron dos de las recomendaciones más habituales de los especialistas.
Sin embargo, distintos estudios y expertos en salud coinciden en que existe una actividad que puede ofrecer beneficios aún más completos para el organismo: la natación.
Este ejercicio, practicado en el agua, se destaca por su capacidad para trabajar gran parte del cuerpo al mismo tiempo, mejorar la circulación sanguínea y fortalecer el sistema cardiovascular sin generar impactos fuertes en las articulaciones.
La natación es considerada una de las actividades físicas más completas
Por qué la natación beneficia al corazón
La natación es considerada una de las actividades físicas más completas porque combina ejercicio aeróbico con trabajo de resistencia muscular. Esto significa que, además de mejorar la capacidad cardiovascular, también contribuye a fortalecer los músculos y aumentar la resistencia física.
A diferencia de otros ejercicios, el agua reduce el impacto sobre las articulaciones y permite que personas de diferentes edades o niveles de condición física puedan practicarla con menor riesgo de lesiones. Esta característica la convierte en una alternativa especialmente recomendada para adultos mayores o personas con problemas articulares.
Desde el punto de vista cardiovascular, el movimiento continuo dentro del agua estimula al corazón de forma sostenida, lo que favorece una mejor circulación sanguínea y ayuda a regular la presión arterial.
Además, la resistencia natural del agua obliga al organismo a realizar un mayor esfuerzo muscular que en otros ejercicios de bajo impacto, lo que contribuye a fortalecer el corazón y mejorar la eficiencia del sistema circulatorio.
El movimiento continuo dentro del agua estimula al corazón de forma sostenida
Otro factor importante es la presión hidrostática del agua, que ejerce un leve efecto de compresión sobre venas y arterias. Este mecanismo favorece el retorno venoso, es decir, el proceso mediante el cual la sangre vuelve al corazón, lo que ayuda a evitar acumulaciones en las extremidades y mejora la circulación.
Los especialistas señalan que este tipo de estímulo circulatorio puede ser particularmente beneficioso para personas con tendencia a la insuficiencia venosa, hinchazón en las piernas o fatiga vascular.
Un ejercicio completo para todo el cuerpo
Otro de los motivos por los que la natación suele destacarse entre las actividades físicas es su capacidad para involucrar gran parte de los grupos musculares. Brazos, piernas, espalda y abdomen participan de manera coordinada en cada movimiento dentro del agua.
Este trabajo muscular integral permite mejorar la tonificación del cuerpo y aumentar el gasto energético, lo que también contribuye al control del peso corporal. Mantener un peso saludable es uno de los factores clave para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.
La coordinación entre respiración y movimiento, característica de este deporte, también favorece el desarrollo de la capacidad pulmonar. Con el tiempo, el organismo aprende a utilizar el oxígeno de forma más eficiente, lo que mejora la resistencia física y la oxigenación de los tejidos.
Además, el movimiento constante dentro del agua ayuda a estimular la circulación y a mejorar el drenaje linfático, un proceso que colabora en la eliminación de líquidos retenidos y en la reducción de la inflamación en el cuerpo.
Los beneficios no se limitan únicamente al plano físico. Diversos especialistas señalan que la práctica regular de natación también puede contribuir a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño, factores que influyen en la salud cardiovascular y en el bienestar general.
Cuánto ejercicio se recomienda realizar
La práctica de natación puede adaptarse a distintos niveles de entrenamiento y condiciones físicas. Para quienes recién comienzan, los especialistas recomiendan iniciar con sesiones moderadas y aumentar progresivamente la intensidad.
Una opción habitual es realizar entrenamientos de 30 minutos tres veces por semana, alternando diferentes estilos o ritmos dentro del agua para trabajar distintos grupos musculares.
En términos generales, los organismos internacionales de salud aconsejan realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada para obtener beneficios cardiovasculares y mejorar la calidad de vida.
Más allá de la disciplina elegida, los especialistas coinciden en que lo importante es mantener la regularidad y evitar el sedentarismo. Incorporar movimiento en la vida cotidiana —ya sea a través de deportes, caminatas o ejercicios acuáticos— es una de las estrategias más eficaces para prevenir enfermedades cardiovasculares y favorecer el bienestar a largo plazo.
En ese marco, la natación aparece como una alternativa completa y accesible para quienes buscan cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer el cuerpo con una actividad física de bajo impacto y adaptable a todas las edades.