Salud cardiovascular

Ni bicicleta fija ni caminata: cuál es el ejercicio ideal para cuidar el corazón y mejorar la circulación

Especialistas en salud destacan que existe una actividad física que combina trabajo aeróbico, fortalecimiento muscular y bajo impacto en las articulaciones. Se trata de un ejercicio completo que favorece la circulación, mejora la capacidad pulmonar y contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares.