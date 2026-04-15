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Colapinto suma kilómetros con Alpine en Silverstone

El piloto argentino completó una jornada de "filming day" en el circuito británico a bordo del A526. Tras intensas sesiones de simulador en la fábrica, Colapinto sumó los 200 kilómetros reglamentarios antes de su esperado viaje a Buenos Aires.

Colapinto suma kilómetros con Alpine en Silverstone.Colapinto suma kilómetros con Alpine en Silverstone.
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Franco Colapinto este miércoles concretó una nueva jornada de trabajo con Alpine en Silverstone, donde la escudería llevó adelante un filming day con el A526. En este tipo de ensayos, el recorrido en pista está limitado por reglamento a 200 kilómetros, por lo que la actividad se enmarcó dentro de esa restricción.

colapinto alpineEl piloto argentino completó una jornada de "filming day" en el circuito británico a bordo del A526.

La presencia del piloto argentino en el trazado británico se da apenas un día después de que él mismo compartiera en sus redes una imagen desde el simulador del equipo, también con referencias al circuito inglés.

colapinto alpineFranco Colapinto este miércoles concretó una nueva jornada de trabajo con Alpine en Silverstone.

Así, Colapinto continúa sumando tareas junto a Alpine entre el trabajo en fábrica y las salidas controladas a pista con el monoplaza 2026.

Colapinto viajará en los próximos días a Buenos Aires para la exhibición en las calles porteñas pautada para el domingo 26 de abril.

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