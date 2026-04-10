Franco Colapinto aprovechó el receso de la Fórmula 1 para participar de una jornada de karting en Barcelona, en España, donde transita días de pausa antes del regreso de la actividad oficial.
Colapinto se lució en karting durante el receso de F1 y antes de la exhibición en Buenos Aires
El piloto argentino participó de una jornada de karting en España, mientras espera la reanudación del calendario de la máxima categoría y se prepara para su exhibición en Buenos Aires.
Las imágenes se conocieron a partir de una publicación en redes sociales de Fernando Belasteguín, exfigura del pádel argentino, con quien el piloto mantiene una relación cercana. En los videos se observa a Colapinto girando en pista junto al exdeportista y otras personas de su entorno.
La actividad se dio en medio del parate del calendario de la máxima categoría, que retomará su marcha a comienzos de mayo con el Gran Premio de Miami.
Antes de esa cita, Colapinto tendrá otro compromiso en la Argentina. El 26 de abril participará de una exhibición en Buenos Aires, donde conducirá un Lotus E20 de la temporada 2012, adaptado con una imagen similar a la actual estética de Alpine.
Así, mientras aguarda su próximo compromiso oficial, Colapinto alterna descanso, actividades promocionales y preparación de cara a las próximas semanas.