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Un medio inglés armó su grilla de F1 para 2027 y dejó afuera a Colapinto

El sitio británico armó una predicción sobre las alineaciones de las 11 escuderías para 2027 y sorprendió con la ausencia del argentino, hoy piloto de Alpine, tras apenas tres carreras de la temporada.

The Race publicó una proyección de la grilla 2027 y no incluyó a Franco Colapinto. The Race publicó una proyección de la grilla 2027 y no incluyó a Franco Colapinto.
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Franco Colapinto quedó afuera de una proyección periodística sobre la grilla de la Fórmula 1 en 2027 y el dato no pasó inadvertido. El pronóstico fue difundido por el sitio inglés The Race, que armó un escenario posible para la próxima temporada con varios movimientos fuertes entre las escuderías.

La ausencia del argentino llamó la atención por el momento en que aparece. La temporada 2026 recién transitó tres carreras y Colapinto ya logró sumar para Alpine, con un 10° puesto en China que le dio su primer punto del año en la categoría.

Una predicción con cambios fuertes

El ejercicio del medio británico fue realizado por Jon Noble y Scott Mitchell-Malm, dos de sus firmas habituales, y mezcló análisis de rendimiento, rumores de paddock y posibles movimientos de mercado. En ese armado, Alpine aparecería en 2027 con Pierre Gasly y Alex Albon como dupla titular.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 14, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during qualifying REUTERS/Maxim ShemetovColapinto sumó su primer punto con Alpine al terminar décimo en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

La proyección también dejó otra sorpresa importante: Max Verstappen tampoco figura en Alpine ni en otra estructura concreta dentro de esa hipótesis, en medio de especulaciones sobre un posible año sabático por su disgusto con el nuevo reglamento técnico.

Más allá de lo llamativo del listado, se trata de un escenario proyectado y no de una información cerrada. El mercado de pilotos todavía está lejos de definirse y la propia temporada 2026 recién empieza a dar señales sobre quiénes pueden afirmarse y quiénes entrarán en zona de riesgo.

El presente de Colapinto en Alpine

En ese contexto, Colapinto atraviesa su primer tramo del año como piloto de Alpine con actividad real en pista y con un calendario que quedó alterado por las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto en Medio Oriente. La Fórmula 1 recién volverá a correr el primer fin de semana de mayo, en Miami.

El argentino ya dejó una señal positiva en China, donde terminó 10° y sumó junto a Gasly en un fin de semana valioso para la escudería francesa. También quedó expuesto a la presión externa que rodea su figura, en un arranque de temporada en el que Alpine incluso tuvo que salir a desmentir rumores de sabotaje y condenar abusos en redes.

La Fórmula 1 volverá a competir en Miami tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita. Foto: ReutersLa Fórmula 1 volverá a competir en Miami tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita. Foto: Reuters

Mientras tanto, Colapinto se prepara para una exhibición en Buenos Aires durante el receso de abril, una aparición que refuerza su lugar como una de las figuras deportivas argentinas del momento, aun cuando en Europa ya empezaron a circular especulaciones a largo plazo sobre su futuro.

Cómo quedaría la grilla según The Race

La proyección del medio británico incluyó a 11 escuderías, con nombres consolidados y varios jóvenes en ascenso. Red Bull aparecería con Isack Hadjar y Arvid Lindblad; Mercedes con Kimi Antonelli y George Russell; Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton; y McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri.

Aston Martin mantendría a Fernando Alonso y Lance Stroll, Alpine tendría a Gasly y Albon, Williams formaría con Esteban Ocon y Carlos Sainz, Racing Bulls con Liam Lawson y Nikola Tsolov, Audi con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, Haas con Yuki Tsunoda y Ollie Bearman, y Cadillac con Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Por ahora, el nombre de Colapinto no aparece en esa foto imaginada. Pero el calendario recién empieza, el mercado todavía no se activó del todo y el argentino todavía tiene por delante gran parte de la temporada para modificar cualquier proyección temprana que hoy circule en el paddock.

Así quedaría la grilla de pilotos de la F1 en 2027 según el podcast de The Race

Red Bull

Isack Hadjar

Arvid Lindblad (por un supuesto año sabático de Max Verstappen)

Mercedes

Kimi Antonelli

George Russell

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Alpine

Pierre Gasly

Alex Albon

Williams

Esteban Ocon

Carlos Sainz

Racing Bulls

Liam Lawson

Nikola Tsolov

Audi

Gabriel Bortoleto

Nico Hülkenberg

Haas

Yuki Tsunoda

Ollie Bearman

Cadillac

Sergio Pérez

Valtteri Bottas

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