Franco Colapinto quedó afuera de una proyección periodística sobre la grilla de la Fórmula 1 en 2027 y el dato no pasó inadvertido. El pronóstico fue difundido por el sitio inglés The Race, que armó un escenario posible para la próxima temporada con varios movimientos fuertes entre las escuderías.
Un medio inglés armó su grilla de F1 para 2027 y dejó afuera a Colapinto
El sitio británico armó una predicción sobre las alineaciones de las 11 escuderías para 2027 y sorprendió con la ausencia del argentino, hoy piloto de Alpine, tras apenas tres carreras de la temporada.
La ausencia del argentino llamó la atención por el momento en que aparece. La temporada 2026 recién transitó tres carreras y Colapinto ya logró sumar para Alpine, con un 10° puesto en China que le dio su primer punto del año en la categoría.
Una predicción con cambios fuertes
El ejercicio del medio británico fue realizado por Jon Noble y Scott Mitchell-Malm, dos de sus firmas habituales, y mezcló análisis de rendimiento, rumores de paddock y posibles movimientos de mercado. En ese armado, Alpine aparecería en 2027 con Pierre Gasly y Alex Albon como dupla titular.
La proyección también dejó otra sorpresa importante: Max Verstappen tampoco figura en Alpine ni en otra estructura concreta dentro de esa hipótesis, en medio de especulaciones sobre un posible año sabático por su disgusto con el nuevo reglamento técnico.
Más allá de lo llamativo del listado, se trata de un escenario proyectado y no de una información cerrada. El mercado de pilotos todavía está lejos de definirse y la propia temporada 2026 recién empieza a dar señales sobre quiénes pueden afirmarse y quiénes entrarán en zona de riesgo.
El presente de Colapinto en Alpine
En ese contexto, Colapinto atraviesa su primer tramo del año como piloto de Alpine con actividad real en pista y con un calendario que quedó alterado por las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto en Medio Oriente. La Fórmula 1 recién volverá a correr el primer fin de semana de mayo, en Miami.
El argentino ya dejó una señal positiva en China, donde terminó 10° y sumó junto a Gasly en un fin de semana valioso para la escudería francesa. También quedó expuesto a la presión externa que rodea su figura, en un arranque de temporada en el que Alpine incluso tuvo que salir a desmentir rumores de sabotaje y condenar abusos en redes.
Mientras tanto, Colapinto se prepara para una exhibición en Buenos Aires durante el receso de abril, una aparición que refuerza su lugar como una de las figuras deportivas argentinas del momento, aun cuando en Europa ya empezaron a circular especulaciones a largo plazo sobre su futuro.
Cómo quedaría la grilla según The Race
La proyección del medio británico incluyó a 11 escuderías, con nombres consolidados y varios jóvenes en ascenso. Red Bull aparecería con Isack Hadjar y Arvid Lindblad; Mercedes con Kimi Antonelli y George Russell; Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton; y McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri.
Aston Martin mantendría a Fernando Alonso y Lance Stroll, Alpine tendría a Gasly y Albon, Williams formaría con Esteban Ocon y Carlos Sainz, Racing Bulls con Liam Lawson y Nikola Tsolov, Audi con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, Haas con Yuki Tsunoda y Ollie Bearman, y Cadillac con Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
Por ahora, el nombre de Colapinto no aparece en esa foto imaginada. Pero el calendario recién empieza, el mercado todavía no se activó del todo y el argentino todavía tiene por delante gran parte de la temporada para modificar cualquier proyección temprana que hoy circule en el paddock.
Así quedaría la grilla de pilotos de la F1 en 2027 según el podcast de The Race
Red Bull
Isack Hadjar
Arvid Lindblad (por un supuesto año sabático de Max Verstappen)
Mercedes
Kimi Antonelli
George Russell
Ferrari
Charles Leclerc
Lewis Hamilton
McLaren
Lando Norris
Oscar Piastri
Aston Martin
Fernando Alonso
Lance Stroll
Alpine
Pierre Gasly
Alex Albon
Williams
Esteban Ocon
Carlos Sainz
Racing Bulls
Liam Lawson
Nikola Tsolov
Audi
Gabriel Bortoleto
Nico Hülkenberg
Haas
Yuki Tsunoda
Ollie Bearman
Cadillac
Sergio Pérez
Valtteri Bottas