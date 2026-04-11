Análisis

Las sorpresas y decepciones que deja la Fórmula 1 2026 en su arranque

Apenas iniciado el calendario, la temporada 2026 ya dejó en claro que el cambio reglamentario reordenó fuerzas, pero no cerró la competitividad. Mercedes parece haber dado el primer golpe, mientras que equipos como Alpine y Haas capitalizan la oportunidad. En paralelo, gigantes como Red Bull, Williams y Aston Martin enfrentan desafíos más profundos de lo previsto.