El Top Race volvió a girar en el histórico Autódromo El Zonda Eduardo Copello tras siete años de ausencia, y lo hizo con Roberto Lobay como gran protagonista de la jornada inicial.
Lobay marcó el rumbo en El Zonda y lideró las pruebas del Top Race
El piloto de Mercedes fue el más veloz en las pruebas libres del Top Race en el Autódromo El Zonda de San Juan, en el regreso de la categoría tras siete años. La segunda fecha comenzó con expectativas y un parque competitivo.
En las pruebas libres de pilotos autorizados, el representante de Puán, Buenos Aires, marcó el mejor tiempo con su Mercedes-Benz #28 del LFB Racing Team, registrando 1m24s045 a una velocidad promedio de 138,997 km/h.
Su desempeño lo posiciona como una de las referencias de cara al resto del fin de semana en la segunda fecha del 32º campeonato.
Una tanda ajustada y con nombres de peso
Detrás de Lobay se ubicó Norberto Grosso, quien regresó a la categoría con el Ford Mustang #32 y quedó a poco más de medio segundo.
El tercer lugar fue para el piloto local Fabián Flaqué, que con el Fiat Cronos del Octanos Competición fue uno de los animadores de la jornada ante su público.
El clasificador lo completaron Federico Montans, Alejandro Irazusta y Pedro Mariezcurrena, en una sesión con participación acotada pero suficiente para empezar a delinear tendencias.
El Zonda, un escenario que vuelve a escena
El regreso del Top Race al circuito sanjuanino marca un hito dentro del calendario 2026. Será la 13ª presentación de la categoría en este trazado, considerado uno de los más exigentes del país por su diseño técnico y su entorno geográfico.
La última visita había sido en 2019, cuando Franco Girolami se quedó con la victoria, en una carrera que tuvo fuerte presencia de equipos oficiales.
En el historial, nombres destacados como Agustín Canapino, Josito Di Palma y el propio Girolami aparecen como los máximos ganadores en este escenario.
Flaqué, el valor de correr en casa
Uno de los focos de atención del fin de semana está puesto en Fabián Flaqué, que vuelve a competir en el Top Race y lo hace como local. El piloto sanjuanino afronta el desafío con el respaldo del público y la motivación de volver a un circuito que conoce en profundidad.
“El Zonda es como mi casa. Poder correr acá siempre es especial”, había anticipado en la previa, en lo que representa un condimento adicional para la competencia.
El evento en San Juan no solo reúne al Top Race, sino que también comparte programación con el TC2000, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, conformando un fin de semana de intensa actividad en pista.
Esta combinación de categorías potencia el atractivo del espectáculo y posiciona al Zonda como uno de los epicentros del automovilismo nacional durante el fin de semana.
Lo que viene
La actividad continuará el sábado con el shakedown, instancia clave para ajustar los autos antes de la clasificación y la carrera.
Con Lobay como referencia inicial, pero con varios pilotos en condiciones de pelear adelante, el Top Race promete una fecha competitiva en su regreso a un circuito que combina historia, exigencia y pasión por el automovilismo.