Sub 17: Argentina cayó 3-0 ante Brasil y el clásico juvenil terminó en escándalo

FINAL CALIENTE EN EL CLÁSICO SUDAMERICANO



Tras el pitazo final, los jugadores de Argentina y Brasil casi se van a las manos, donde los cuerpos técnicos de ambas selecciones separaron a sus futbolistas.



La Canarinha venció 3-0 a la Albiceleste por el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/MQJD0kofS4